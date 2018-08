ZBOG NJIH ĆE SE TRESTI ZADRUGA I PAROVI: Oldtajmeri, gliseri, gondole, SVETSKI GLAMUR, ali ovi mačo muškarci će sa sobom povesti i SVOJE MAME...

Ništa od novih, svežih lica u sledećoj sezoni! Ključne igrače već smo gledali, sad su samo promenili televiziju

Najveća iznenađenja u novoj sezoni biće u vezi sa inovacijama koje Željko Mitrović donosi u vidu umetničkih slika i oldtajmera.

- To su uglavnom stari rijaliti igrači, koji su sada, doduše, promenili televiziju. Okosnicu "Zadruge" činiće likovi koji su narodu poznati sa suparničke TV "Hepi". To su Aleksandra Subotić, David Dragojević, Ljuba Pantović, Branislav Radonjić Brendon, Naida Gadžo, koja je kao Gastozova devojka ulazila u vilu "Parova". Čak se pregovara i sa Zerinom Hećo, koja je bila jedna od najskandaloznijih učesnica "Parova", a sada je u vezi sa zadrugarom Banetom Čolakom, koji je takođe pre "Pinka" bio stanar TV "Hepi" - otkriva naš izvor i dodaje da od učesnika koji nisu došli iz suparničkog rijalitija takođe nema mnogo novih lica.

- Nova lica su mahom nepoznata javnosti. Vraća se Luna Đogani, kao i Mina Vrbaški, ovaj put možda i sa majkom. Biće tu ponovo i Miljana Kulić, ovaj put sa mamom i sinom, ali i Stanija, koja je nekad bila u "Farmi", kao i njen sapatnik iz istog formata Slobodan Batjarević Cobe. Opet ćemo gledati porodicu Vasić iz "Velikog brata", a očekuje se da Mika i Giba ni sada nemaju dlaku na jeziku i da će praviti isti šou. Od novih lica koje ljudi dosad narod nije gledao u rijalitijima, tu su vozač motocikla Dean Stejm, spasilac na bazenu Bojan Gaćeša, ali i zvezde "Granda" Nikola Bokun i Savo Perović, koji vodi i majku - završava naš izvor.

S druge strane, ni TV "Hepi" ne beži od starih, oprobanih igrača, ali se oni drže svojih ljudi.

- U "Parovima" će se verovatno opet pojaviti Zorica Dukić, Ružica Veljković, Anamarija Džambazov, Teodora Radoičić. Biće tu i Aleksandar Požgaj, ovaj put sa mamom, bratom i ženom, kao i Ivan Marinković, koji se već odomaćio u "Parovima" - priča izvor za VIP i dodaje da produkcija rijalitija "Parova" uveliko sprema tužbu protiv bivših saradnika koji su prekršili odredbe ugovora i postali učesnici "Zadruge".

- Produkcija "Parova" rešila je da presavije tabak i tuži sve one učesnike koji su se ogrešili o odredbe ugovora i zaigrali za suprotni tim. Na tapetu su svi oni koji su se pojavili u prethodnim sezonama "Parova", a koji su bili učesnici rijalitija "Zadruga" ili koji će se od septembra pojaviti na "Pinku". Dugo su produkcija Televizije "Hepi" i pravni tim razmatrali ovaj potez, ali su na kraju došli do zaključka da je najispravnije tužiti sve one koji su se ogrešili o osnovne odredbe ugovora - kaže izvor i nastavlja:

- Svi učesnici "Parova" su potpisali ugovore sa televizijom, u kojima je bilo jasno definisano koje su im dužnosti i prava, ali i sa kakvim će se posledicama suočiti ukoliko se ogreše o njih. Svi su stavili svoj potpis na ugovor, a pre ulaska u luksuznu vilu u Zemunu kleli su se na večnu vernost TV "Hepi". Problem je u standardnoj ugovornoj odredbi po kojoj svaki učesnik rijalitija u narednih nekoliko godina ne sme da se pojavljuje ni u jednom konkurentskom TV formatu - objašnjava izvor.

