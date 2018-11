3 PUTA SAM IŠLA DA ABORTIRAM ALEKSANDRU: Ljuba Pantović zatrudnela je sa 17 godina, a ova njena ispovest LEDI KRV U VENAMA! ŠOKANTNO!

Kik-bokserka Ljuba Pantović napravila je haos čim je ušla u "Zadrugu 2", a odmah je ušla u sukob sa ćerkom Aleksandrom Subotić. Međutim, mnoge je šokiralo njeno priznanje da je ona tokom trudnoće tri puta htela da abortira.

Ljuba je zatrudnela sa svega 17 godina, a kako tvrdi, njena majka je smatrala da je bolje da ne rodi dete tako mlada.

- Majka mi je tri puta zakazivala abortus, bila sam dete, išla sam u školu. Tako trudna sam pre svoje generacije završila srednju školu. Iako me je majka pritiskala da abortiram, ja sam bežala iz bolnice iako je sve dogovoreno. Nije ona želela da ubije moje dete, želela je da spasi svoje, ali ja sam bandoglava - kaže kik - bokserka.

foto: Printscreen

Ljuba zatim tvrdi da smatra da je greška što je ikada išta imala sa Karađorđem.

- To je čovek koji je bez griže savesti krao iz Crvenog krsta. Ima još mnogo stvari koje je radio, ali neću da pričam dok se ne završi Zadruga. Dok sam živela sa njim glavna briga mi je bilo da li će policija da nam uđe kroz prozor ili vrata. Krao je, varao, uleteli su nam u kuću automobilima, gađali nas bombama - ispričala je Pantovićka, a zatim dodala da je poslednji put srela Karađorđa kad joj je pretio.

- Mene je bilo sramota da to prijavim policiji. Kada sam odlučila da ga ostavim, tada smo se potukli. Tada sam sa malom decom otišla iz kuće i prijavila ga policiji, ali je on uspeo preko veza da izmuva da ne odgovara za to - rekla je Ljuba.

foto: Nemanja Pantić

kurir.rs/Informer/Foto Marina Lopičić/Aleksandra Jovanović

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir