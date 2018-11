LJUBO, MAJKA ZETA PE.ERA ČUVA UNUKU DOK SE TI SVAĐAŠ SA KARAĐORĐEM U RIJALITIJU! Miki opleo bez dlake na jeziku: Ja sam na Aleksandrinoj i Davidovoj strani! (VIDEO)

Miki Đuričić javno je stao na stranu Aleksandre i Davida pošto se Ljuba Pantović pridružila ekipi zadrugara, što je svakako uzdrmalo čitav Imaginarijum.

"Žao mi je Aleksandre koja mora da sluša kako joj se mama i tata svađaju. Ti si najveći krivac što su mama i tata tu, jer je ona od početka govorila da su oni ovakvi i onakvi. David je dokazao da Aleksandru štiti kad treba kada je skočio na sto u svađi sa Ljubom", rekao je Miki Ognjenu Amidžiću i nije se tu zaustavio: "Karađorđe se jako primio na rijaliti. Treba mu saveznik. Svaki dan zna šta radi, šeta po dva puta dnevno, prvi legne da spava. Po vojnički! Trebaju mu saveznici, ponovo su mi Aleksandra i David dobri, želi im sreću. Ponovo vidi da su oni jedno za drugo. Po ovome ne mogu ni Aleksandra ni Karađorđe sa Ljubom", ističe on.

"Ja vidim da Aleksandra nije za Davida, ali dok on to ne vidi ja mu neću reći. Ona je okarakterisala Davida kao pedera, on kaže da ona ne čuva njenu unuku. Pa Ljubo, od tog pedera mama čuva dete, ti si došla u rijaliti da se svađaš sa Karađorđem. Ja sam sada na strani Aleksandre i Davida, jer mi je njega žao, ali opet kad pogledam šta je njemu Aleksandra sve izgovorila. Ovde nema nevinih", tvrdi Đuričić.

Na kraju, nijeodoleo a da ne prokomentariše i Brendona, odnosno njegovo ponašanje u Beloj kući. Iskoristio je priliku i žestoko osudio rat koji vodi s Doroteom Jovanović.

"Pozdrav za tata Radicu, divno ste ga vaspitali, je*em ga u usta. Tata Radice, vaš sin ne pušta vodu kad ide u WC, se*e vodoravno! Ne use*e samo dasku već i onaj poklopac i sve to tako ostavi. Zamislite da ja dođem u Čentu kod Brendonovih roditelja i pose*em se na trpezariski sto. Ko je, bre, vaspitao tog konja?" šokirano je postavio pitanje on.

