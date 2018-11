LUNA ISMEVALA RADANOVIĆA, A MIKI GA ISPROZIVAO: Sloba je nabildovani konj! (FOTO)

Luna Đogani i Miki Đuričić urotili su se protiv njenog bivšeg dečka Slobe Radanovića i ogovarali ga i imitirali pred cimerima. Blogerka i pčelar iz Kupinova priredili su zadrugarima pravu predstavu u kojoj je glavni lik bio pevač.

Ali Miki je iskoristio priliku i da izvređa Pinkovu zvezdu.

- Kija je njega napravila. On se nikada ne bi prijavio za pevače. Reći ću informaciju koju ne bi trebalo da kažem. Ona je trebalo da uđe u "Zadrugu", a ne on. Ona je zanimljivija bila od njega, pa je rekla neka uđe on, da se promoviše. Inače, nju su hteli jer je pričljiva, simpatična. On je bildovani konj koji je u "Zadruzi" dizao tegove - rekao je Miki i izneo svoju teoriju o ljubavnom trouglu koji je bio okosnica prethodne sezone rijalitija.

- Kija i Luna su njegove žrtve. Ona ima pravo da bude brakolomica, da rasturi brak, a koji si ti muž, pi*ka ti materina? Što si dozvolio da sje*eš brak, idealan brak u pi*ku materinu. Njih dvoje dve godine nisu pr*ali - ispričao je Đuričić.

Svemu ovome prethodilo je karikiranje Radanovića. Luna je nakon brojnih suza prolivenih zbog Slobe i priznanja da ga i dalje voli, rešila da krene s kontraterapijom - da ismeva i priča sve najgore o bivšem dečku.

- On ima nabildovane ruke i noge i hoda rašireno - počela je Luna da priča, a zatim i demonstrirala zadrugarima kako to izgleda.

Sve vreme to je radio i Miki, koji je počeo da udara rukom o zid i sto oponašajući Slobu, a cimeri su vrištali od smeha. Potom je pčelar iz Kupinova zgrabio Lunu za glavu i stegao joj vilicu i unoseći joj se u lice rekao:

- Šta hoćeš od mene? Šta treba da radim? - pitao ju je on, dok se blogerka zajedno sa cimerima smejala i rekla da je original Sloba.

- Miki ga imitira preslikano. Znate kako je on urlao - rekla je Luna, a Miki je nastavio:

- Znate kad dođu novinari, pa mu postave pitanje, a on ustane i ne zna šta da kaže. Pa samo krene da se dere: "Jeste, ja sam kriv, vi ste svi super" - kroz smeh je rekao pčelar, a Luna se nadovezala:

- "Ja sam najgori! Ma boli me ku*ac." Onda izađe iz sobe - objašnjavala je Đoganijeva.

Luna

Nadam se da Sloba koristi kondom foto: Vladimir Šporčić Miki Đuričić još jednom je rekao Luni da je budala što i dalje voli Radanovića, a zatim je rešio da je provocira.

- Kažu da se on sad zaljubio - rekao je Miki a Luna je skočila:

- U koga se zaljubio?

- U neku iz Banjaluke, milionerku - rekao joj je Miki i dodao da on posle nastupa uvek bude sa dve-tri devojke.

- Fuj, nadam se da koristi zaštitu - rekla je Luna.



