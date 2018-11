MNOGO SI POLETEO! NEĆEŠ TI MENE DA ZA.EBAVAŠ! Zerina osula paljbu, Ervin manji od makovog zrna! (VIDEO)

Zerina Hećo posle raskida sa Banetom Čolakom bacila je oko na Ervina Mujakovića. Iako je Bane dotučen ovim njenim potezom, Ervin nikome sem njemu ne smeta. Šta više, on je brzo postao jedan od najpoželjnijih zadrugara i ne planira da napusti tu poziciju.

Međutim, kada je Jera predložio da Zerina i Ervin dele budžet, zadrugarki se to nimalo nije dopalo. Šta više, odbrusila mu je tako da on bude siguran da do toga, barem u skorije vreme, neće doći.

"Ja ne bih bila sa tobom u budžetu. Okej je što sam ja tebi dala malo pažnje, ali ti si mnogo poleteo. Neću ja da budem sa tobom u budžetu. Nećeš ti mene da za*ebavaš", izjavila je ona.

Odmah zatim, poručila mu je da ostavi Jeru i nju na miru i da ide da priča s nekim drugim.

"Hajde idi pričaj sa devojkama", rekla mu je ona.

