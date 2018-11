AKO MISLI DA OSTANE MORA DA PADNE NEKI SEKS! Mika došao da podrži Gibu pa se raspričao: Luna će da ga oduva, ali s Anom Korać možda UPALI! (VIDEO)

Mika Vasić saznao je da se Ervinu Mujakoviću sviđa Luna Đogani te da planira da je osvoji. O njemu bivši zadrugar izgleda uopšte nema lepo mišljenje, jer je njegovo priznanje okarakterisao kao taktiku za "preživljavanje" u "Zadruzi 2".

"Ako misli da ostane duže, on mora da ima neke intimne odnose. Bože moj i ako bude miran biće potrebno da pokaže nešto drugo", tvrdi on, pa nastavlja: "Mislim da je to vid taktike, ali ipak će da pokuša. Biće prijatelji na kraju. Mislim da će možda da uradi nešto sa Anom Korać. Odbiće ga Luna sigurno. Prva žurka i haos će da nastane", siguran je bio on.

"Kad padne noć on postaje neki drugi Ervin. Takvi treba da idu u rijaliti. Ja navijam za njega", završio je on u veselom tonu.

Inače, Mika je sa ocem Radetom Vasićem došao da pruži podršku bratu Gibi, koji je nominovan za izbacivanje.

"Lakše mi je jer ga gledam. Rada je za sada super. Idemo do finala", kontatovali su oni.

