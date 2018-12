LINDA SE UHVATILA U KOŠTAC SA ŠEŠELJOM! Rijaliti urnebes: Poklopio je kao od šale!

Branka Pavlović, poznatija kao Linda iz Pečenjvce zbog viralnog snimka sa otvaranja nemačkog hipermarketa "Lidl" u Leskovcu, u vili "Parova" neplanirano se upustila u raspravu sa Vojislavom Šešeljom i izvukla deblji kraj.

"Bila je borba za kolica, a ne za piliće", počela je ona pa nastavila: "Iz trećeg reda su došli u prvi. Ja sam uzela kolica, a jedan od 40 godina dolazi i uzima mi. Ja mu kažem: 'Ne možeš da uzmeš, to su moja kolica!' Obezbeđenje mu kaže: 'Ona je došla pre 5 sati'. A, ja kažem: 'U pet do pet sam došla!'. I on mi ne pušta kolica, a ja kažem: 'Imam u torbi flašu moju punu vode, glavu ću ti iscepim, biće moja kolica a ne tvoja!" prepričavala je ona dešavanja.

"Krenemo po piliće, ja jedno sam uzela, ćerka dva. Romkinja jedna je uzela 100 komada", istakla je poznata baka Linda.

Šešelj je zatim pokušao Lindi da objasni neke stvari, pa joj time i te kako stavio do znanja da je on u pravu.

"Mislim da je to smišljeno da ljude dodatno osiromaši. Možda su naizgled jeftinije cene, ali kad ljudi dođu, onda kupe i šta im ne treba. Mislim da su to radili psiholozi svetske klase", istakao je on i ostavio je bez reči.

