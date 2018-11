POKRADENU LINDU IZ PEČENJEVCE SELO PRATI U RIJALITI: Nema od čega da preživi zimu! (KURIR TV)

Branka Pavlović poznata po nadimku "Linda" iz sela Pečenjevce, postala je Jutjub zvezda zbog snimka na kom ona objašnjava kako je došla na otvaranje nemačkog hipermarketa "Lidl" u Leskovcu.

Međutim, slava ju je skupo koštala, kada su joj nepoznati lopovi odneli su ušteđevinu. Lopovi su se, naime, popeli na traktor, pa kroz prozor do plena, a plen je bio novac.

"Bilo je tu 250.000, ali uzimali smo, sadili jagode..." objašnjavala je svojevremeno Branka, pokazujući na natkasnu u dnevnoj sobi koja je opustošena, sigurna da je sve to delo "njene Linde".

"To je sve meni moja Linda doprinela da me opljačkaju, da me ubiju, odneli su nam ušteđevinu koju smo mukom stekli letos od poljoprivrede", jadala se ona.

Međutim, baba Linda je izgleda pronašla način kako da povrati ukradeno. Pošto je shvatila da nema od čega da preživi zimu, rešila je da uđe u rijaliti "Parovi". Njen ulazak u rijaliti vilu u Zemunu očekuje se sutra, na samom kraju novembra.

U rijaliti, Lindu ispraća celo selo.

