LINDA MI JE SVE ODNELA, DOPRINELA DA ME OPLJAČKAJU: Evo kako su lopovi ojadili čuvenu meštanku Pečenjevaca, novu zvezdu Jutjuba i odneli joj MUKOM ZARAĐENO!

Jutjub zvezda Linda iz Pečenjevaca, koja je postala popularna na otvaranju nemačkog lanca Lidl, bila je žrtva pljačke, a kako kaže, u njenu kuću su upali "na filmski način".

foto: Printscreen/Pink

Lopovi su se popeli na traktor, pa kroz prozor do plena! A plen su bile pare.

- Bilo je tu 250.000, ali uzimali smo, sadili jagode... - objašnjava Branka, koja je sada poznatija kao Linda, pokazujući na natkasnu u dnevnoj sobi koja je opustošena.

foto: Printscreen/Pink

- Jutjub i mediji su mi sve uzeli, a ništa dali - žali se ona.

Išla je "propaganda", kaže Linda, da je dobila veliki novac jer je navodno reklamirala ovaj lanac, pa je, veruje ona, zato i postala meta pljačkaša. Pominjao se vaučer od 200 hiljada, posao od 300.000 hiljada...

foto: Printscreen/Pink

- To je sve meni moja Linda doprinela da me opljačkaju, da me ubiju, odneli su nam ušteđevinu koju smo mukom stekli letos od poljoprivrede - jada se ona.

Branka živi sama s decom, skromno, i u šoku je što je bila meta lopova.

- Kao u američkom filmu, kao da je neko gledao gde idemo i koliko ćemo da se zadržimo - priča njena porodica.

Neprijatelja nemaju, nikome zlo nisu učinili. Još uvek su pod stresom i nadaju se da će im novac vratiti kako bi prezimili zimu.

A podsetite se i snimka zbog kog je Branka iz Pečenjevaca postala Jutjub zvezda.

Kurir.rs

Kurir

Autor: Kurir