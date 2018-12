MILI JE PREBIO PA SE USRED RIJALITIJA KRSTIO SAMO DA BI ISTU DEVOJKU OŽENIO U CRKVI!? Velika tajna dramatične noći ISPLIVALA U JAVNOST! LOŠE MU SE PIŠE!

Milutin Radosavljević Mili, aktivni učesnik nove sezone "Parova", bio je priveden u policijsku stanicu Zemun proteklog avgusta nakon što ga je devojka Marijana Marković prijavila da ju je pretukao u jednom hotelu. Marijana je takođe učestvovala u "Parovima" protekle sezone, a sa Milijem nastavila je turbulentnu vezu po izlasku iz vile.

"Policiju je pozvala vidno uznemirena devojka koja je rekla da ju je dečko pretukao u hotelskoj sobi na Novom Beogradu. Ona je bila usplahirena, ponavljala je da je preplašena i da on lomi hotelski inventar", rekao nam je tada izvor.

Međutim, kada je ponovo ušao u rijaliti, Mili je tvrdio da je čitava priča bila izmišljena.

On je za Kurir svojevremo ispričao kako nema pojma zbog čega je njegova partnerka napravila skandal i uplela ga u probleme, napominjući da nikada nije digao ruku na nju, niti mu je to palo na pamet. Prema njegovim rečima, jeste došlo do manjeg konflikta između njih dvoje, ali to nije bilo ni nalik tuči.

Mea Bond, pak, tvrdi suprotno.

"Mili je ispričana priča i jedan lažov običan, beskućnik i neobrazovani lik. Vidi se da ima potrebu za stalnom pažnjom i da bude u centru svih događaja. Ta njegova veza je propala jer ni Marijana nije rođena juče. Ona je sa njim samo da bi se ispromovisala preko njega, rekla mi je lično na Vajberu one večeri kada ju je Mili premlatio u hotelu", rekla je ona bez dlake na jeziku.

Inače, Milutin se krstio u crkvi Rođenje Presvete Bogorodice u Zemunu, a kuma mu je pevačica Vesna Vukelić Vendi. Malo pre tog događaja ispričao je da se raduje što će to učiniti, jer planira crkveno venčanje sa Marijanom.

Intrigantna rijaliti zvezda izgleda ne izlazi iz problema, a kako se ponovo priča o nemilom događaju svi očekuju njegov komentar. Marijana se javno nije izjašnjavala.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/Foto: Damir Dervišagić

Autor: Kurir