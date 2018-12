DRAGANA MITAR OPET ŽIVI S LJUBAVNIKOM! MUŽU JAVNO PORUČILA: Imaš samo jednu šansu da se pokažeš! ZAINTRIGIRALA! (VIDEO)

Dragana Mitar i Pavle Jovanović, otkako je on kročio u Belu kuću "Zadruga 2" neprestano su u samom centru pažnje javnosti. Naime, on je bio njen ljubavnik tokom bračne krize koju je imala sa suprugom sinišom. Sve je trajalo nekoliko meseci i nije se završilo loše. Sa ljubavnikom rastala se civilizovano, a sa suprugom je ponovo uživala u braku. Ipak, u razgovoru sa Jovanovićem tokom kojeg mu se i pravdala, uputila je svom Siniši Dragutinoviću poruku zbog koje mu sigurno neće biti svejedno.

"Ja ovde tebi mogu da budem drug i prijatelj, ali ono što oni očekuju od mene, to neće biti", rekla je Pavlu, pa nastavila o porodici: "Joletu je najbolje da bude sa tatom. Dala sam jednu šansu da vidim kakav će da bude, ne verujem ni u kakve priče", izjavila je ona i zaprepastila sve.

Dragana je prvo tvrdila da ne postoji nikakva ljubavna hemija između nje i Marka Miljkovića sa kojim je takođe u poslednje vreme spajaju, pa naglasila da je ušla u "Zadrugu 2" kako bi testirala svog muža, koji je čeka napolju!

"Ovo mu je samo test, da vidim kako će da se ponaša dok sam ja ovde", rekla je ona.

Takođe, gostujućem novinaru dala je do znanja da se ne plaši ničega.

"Ja da sam se plašila ne bih ni bila ovde. Ja protiv Pavla nemam ništa, on meni nije ništa uradio. Ja sam rekla - ili ću ga eliminisati skroz ili ćemo se družiti, treće ne postoji. Družimo se zato što je on ovde. To druženje neće preći granicu, što se mene tiče, sigurno", zaključila je ona.

