OGLASIO SE MUŽ DRAGANE MITAR: Neka je ona u rijalitiju s ljubavnikom, ja zbog DRUGE ŽENE neću na Novu godinu u Imaginarijum!? NASTAO HAOS!

Dragana Mitar zaplakala je kada je ugledala bivšeg dečka na vratima Bele kuće, Pavla Jovanovića. On se tokom prethodne noći priključio ekipi zadrugara i usput otkrio da je bio sa njom u vezi kada je njen brak bio u krizi. Iako ne zvanično razvedena, u tom periodu nije živela sa suprugom. Međutim, kada je odlučila da da drugu šansu braku i porodici, rastali su se civilizovano.

Od trenutka kada je prvi put zaplakala zbog Pavla, nastavila je da se stresira jer nije znala kako će njen suprug da reaguje. Kako se navodi, on nije ni gledao "Zadrugu 2" tokom noći, već je izašao s jednim prijateljem. Ipak, napominje da se ne boji ničega i da ne živi u prošlosti već u sadašnjosti, te da supruzi i te kako veruje.

Ipak, postoji razlog zašto se neće pojaviti za novu godinu u Imaginarijumu, što je Draganu takođe plašilo da će se dogoditi suprotno.

"Ja neću sigurno tamo da se pojavim za Novu godinu, ne iz razloga što neću da dođem zbog nje, već zbog sebe i posla kojim se bavim. Integritet i svoj ugled bih doveo u pitanje, ja izuzetno poštujem rad televizije Pink, ali ne mogu to da radim. Imam zabranu direktorke da se pojavim bilo gde", izjavio je Siniša Dragutinović.

"Nisam gledao sinoć 'Zadrugu', iskreno da kažem, izlazio sam sa prijateljem. Ja nju maksimalno podržavam, ne samo što je moja supruga. Ona je otišla tamo da gradi svoju karijeru. Nikad neću stati protiv toga, ako sam se jednom izjasnio da je podržavam, onda to ostaje tako. Ja se ne plašim ničega. Ja prvo najviše verujem u sebe, a kad verujem u sebe, onda nemam sumnju ni u prijatelje, a kamoli u sopstvenu ženu. Ja ovde nikad ne bih bio da sam se plašio ovakvih stvari, ja se ne bih ni ženio. Ja mogu da se kladim da ona mene neće izneveriti. Ipak sam ja malo jači igrač od svih onih koji ulaze u 'Zadrugu'. Nek' je ona živa i zdrava, nećemo da se bavimo istorijom. Ja živim u sadašnjosti. Apsolutno se ne bojim, čak mi i ne pada na pamet da tu može nešto da bude. U periodu kad nismo bili zajedno, papirološki jesmo, bilo je šta je bilo. Lepi Mića je rekao da će do Nove godine da se razvede, prvo Marko Miljković, a sad ovaj. To su dva igrača iste jačine. Moraju oni mnogo jači biti. Mora liga šampiona da se igra sa mnom. Nije bio nijedan slučaj da me neko u moja dva braka i dve moje žene, da me neko ostavi. To ne postoji. Za 47 godina se nije desilo, da vidimo da li će sada. I kad nisam bio u braku i pre prve žene, ne postoji ta koja beži od lepih kolača", objasnio je on.

