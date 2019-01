ŠLEPER TAKVIH KAO ŠTO SI TI MOGU DA BIJEM JEDNOM RUKOM! Tomović odgovorio na Davidove prozivke: Nazvao ga NOVOSADSKOM KOKOŠKOM, pa uzvratio DUPLO JAČE!

David Dragojević tokom novogodišnje žurke s velikom sigurnošću izjavio je da su njegovi i Aleksandrini fanovi zasigurno prebili Vladimira tomovića, te da će isto učiniti svakome ko se njima bude zamerio.

Kada je o tom događaju bio obavešten, Vladimir je demantovao bilo kakvo prebijanje, pa šokiran poručio:

"Kaže ona novosadska kokoška da je mene neko prebio? Kaže da me neki njegov fan prebio? Davidice, devojčice, šleper takvih kao što si ti mogu da bijem i to jednom rukom. Šta reći o tom paru, a da oni to o sebi nisu rekli? Roditelji, kakvi god da su, moraju se poštovati. Oni su ih na svet doneli. Kako drugi da očekuju poštovanje kada ti bolesnici ne poštuju rođene svoje? Ne mogu ja unakaziti Davidicu koliko je on sebe unakazio kada je rekao za brata da ga želi mrtvog. Tuga jedna".

foto: Printscreen Pink

Odmah zatim, nije žalio reči ni za supruga njegove nekadašnje cimerke Zlate Đurković, koji je rekao da je on "nebitan i da je za njega rijaliti gotov".

"O Zlatinom mužu stvarno nemam šta reći sem da mi je čoveka žao sa kim život provodi. Zna on odlično da ponašanje njegove histerične i kreštave žene, koja je tamo glavna opajdara i ološ, nije na mestu, tako da i on verovatno želi da je ona što duže u rijalitiju da je ne gleda. Kaže da je za mene rijaliti gotov - slažem se. Kaže i da sam nebitan - bitniji sam napolju od njegove žene i od pola kuće unutra. Živi mi bili", zaključio je Tomović.

foto: Printscreen, Pink

Kurir.rs/Pink/Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir