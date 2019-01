MAJKA ZGROŽENA! KAD JE VIDELA ŠTA ČOLAK RADI NJENOJ DOROTEI DOK SPAVA PAO JOJ MRAK NA OČI: Dodirivao je, gurnuo joj ruku ispod bluze... U BUNILU SAM! ODGOVARAĆE ZA OVO! (VIDEO)

Dorotea Jovanović jedna je od nominovanih zadrugarki koja možda uskoro i napusti Belu kuću "Zadruge 2". Iz tog razloga, njena majka Dragana došla je da joj pruži podršku, pa je malo vremena iskoristila da porazgovara o situaciji u rijaliti kući.

Tom prilikom javno je progovorila o incidentu koji se dogodio između zanosne plavuše i Baneta Čolaka, koji ju je dodirivao u zatvoru Imaginarijuma dok je spavala.

"Ja stvarno ne znam, nisam mogla da zamislim da se tako nešto moglo desiti... Bilo mi je mnogo teško, bila sam par dana u bunilu, nisam znala šta da radim! Nije trebalo to da uradim i stojim iza toga da će da odgovara za to. Na ovo ja ne mogu da stanem! Ona nije njemu dala nikakav povod da to uradi, ona ne zna ni šta se zapravo sve desilo", govorila je vidno uznemirena Dragana.

Kada se zbog dodira probudila, Dorotea je, inače, burno reagovala pa se Bane zaustavio. Ipak, ona se premestila na krevet iznad od šoka.

