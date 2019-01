OGLASIO SE FUDBALER ZBOG KOJEG JE DUŠKO OTEO KARLEUŠI MOBILNI! Vranješ prozvao Tošića na finjaka, JK ne spominje i dodaje: NIKOG SE NE PLAŠIM!

"Dopisni prijatelj" Jelene Karleuše, kako Ognjena Vranješa već nazivaju domaći mediji, istakao je da se nikoga ne plaši kada je bio upitan da prokomentariše vest o porodičnoj svađi koju je navodno izazvao u domu Karleuša - Tošić.

Inače, kako se navodi, Duško Tošić je po povratku iz Kine, gde igra za Guangdžou, posumnjao da se Karleuša dopisuje sa drugim muškarcem, zbog čega joj je zaplenio mobilni. U njemu je našao poruke od Ognjena Vranješa koje su ga razbesenele, pa je preko telefona pozvao svog bosanskog kolegu da oči u oči raščiste situaciju.

Sudeći po izjavi Vranješa, u kojoj bosanski reprezentativac indirektno proziva Tošića, da se zaključiti da njihov razgovor nije bio prijatan.

"Znate kako ja svima kažem: 'Ja sam s one strane Drine' (iz Bosne, prim. nov). Ne sa ove (iz Srbije, prim. nov), gde su 'šatro' mangupi, tako da ne želim da pričam na tu temu. Zaboravite tu priču! Zovite Duška, njihova kuća je priča po medijima! Možeš s njim da komuniciraš. Srećna vam Nova godina! I to je to".

Ognjen Vranješ nije novajlija na stranama koje se bave estradom. Prošlog leta je osvanuo na naslovnicama zbog navoda da je suprugu Danijelu prevario sa pevačicom Katarinom Grujić.

