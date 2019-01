MAJKA MINE VRBAŠKI OTVORENO O PROSTITUCIJI SVOJE ĆERKE: Zameram joj, ali nije jedina koja to radi! A evo kako se maloletna devojka ponašala DOK JE ZARAĐIVALA PRODAJOM SVOG TELA!

Mina Vrbaški priznala je pred kamerama rijalitija "Zadruga" da se prostituisala sa svojih 16 godina, što je izazvalo lavinu komentara. Ona je pokrenula ozbiljno društveno pitanje, a njena majka Ivana Vrbaški otvoreno je iznela svoj stav o tome, ali i otkrila pojedine detalje iz Mininog života u vreme kada se sve to i dešavalo.

"Da sam mogla da naslutim da će se tako nešto desiti, naravno da bih je zaustavila. Ona i kada je prvi put otišla od kuće, ja sam molila i kopala i grebala po socijalnim službama da mi pomognu, ali ona je bila maloletna. Mina je odlazila u Beograd, odlazila na treninge. Ona je živela sa svojim najboljim drugom. Nikad se nije oblačila ekstremno, nije vozila skupi automobil. Ništa nije naslućivala da ona donosi neki novac za koji bih ja mogla d je pitam odakle joj", rekla je Ivana.

"Nisam idiot da ne pomognem rođenom detetu. To je bio kratak period jer je ona posle toga ušla u "Zadrugu 1". Koliko puta je samo bežala od kuće, ja sam je svaki put vraćala"

Ivana je rekla da su je najbliži ljudi razumeli i svemu ovome, ali je otkrila i na čiju je podršku naišla od ljudi sa strane:

"Nisam naišla ni na jednu osudu od svojih najbližih. To što je ona uradila pogrešila je, ali ne možemo to da ispravimo. Nije lako kada vam dete "pljune"tako nešto, a vi to saznate preko medija. Ona je sebe ukanalila, nije ona meni ništa loše uradila. Žao mi je zbog nje, ali ako je dovoljno pametna može da se nosi sa tim. Neka bude nauk ostalim devojkama ako se nađu u takvoj situaciji, da to ne treba da rade.Naišla sam na reči podrške od Sanjine majke i mnogo joj hvala. Žalosno je što ljudi nemaju svoje živote i kopaju po drugim".

U neku ruku, Minina majka i može da razume da su mlade devojke povodljive i neiskusne, pa da lako mogu upasti u zamku, zbog teškog života koji su živele:

"Zameram joj što je to radila, devojke su naivne i povodljive ovde, ali mnoge to rade, samo što se to ne zna".

"Šta će drugi ljudi pričati, mene ne zanima, oni nas ne hrane, ne plaćaju račune. Ja ću uvek stati na Mininu stranu. Neka završi tu školu, neka se sredi i neka ide napolje negde", zaključila je majka Mine Vrbaški u emisiji Premijera.

