MINA PRIZNALA DA SE PROSTITUISALA PA JE JEDVA U OČI POGLEDALA! Grcala u suzama: Evo šta joj je majka rekla kad je saznala! Od ovoga je GODINAMA STREPELA! (VIDEO)

Mina Vrbaški javno je priznala da se bavila prostitucijom kako bi zaradila za sebe i svoju porodicu, međutim tom prilikom nagrasila je da majci Ivani to nikada nije rekla, jer se bojala šta će joj reći. Međutim, kako se trenutno nalazi u "Zadruzi 2", odmah po potresnom priznanju dobila je telefonski poziv i čula se upravo sa Ivanom Vrbaški, koja nije traćila vreme.

"Jao mama, vidim te! Ja nisam mogla da ćutim... Nisam imala hrabrosti da ti to kažem", počela je Mina.

"Ne znam zašto nisi smela, kao da me ne poznaješ? Jesi ti sebi priznala da si napravila grešku? Najgore je prošlo. Ti si prošla kako si prošla, ostalo ćemo rešiti kada budeš došla... Vidi, to što ljudi pričaju i što komentarišu..." zaustavila se Ivana usred rečenice.

"Nisi ubila nikog, ima tu mnogo gorih od tebe, ne samo tu, nego bilo gde.

Nemoj nikog da osuđuješ, niti kriviš ni za šta", tešila ju je majka.

Inače, Minu je zanimalo kako je njen mlađi brat podneo vesti, s obzirom da on i dalje ide u školu.

"Mina, sve je dobro, sve ovo treba da ostaviš iza sebe i da shvatiš šta je bilo iza tebe. Tvoja baka i ja smo tu, nemoj da plačeš", uveravala ju je majka.

"Ali ako si već to uradila, neka ti ovo bude za nauk, neka bude poruka i primer šta ne treba da se radi, gledaj to tako. Ako si sebe ukanalila nekako, budi primer drugima. Gledaj da ispraviš sve za ono što te čeka kada izađeš, kad me nisi ranije poslušala, sad moraš. Ja tebi nikad loše nisam želela. Misliš da ti je negde bolje, nego kao kod kuće. Imaš ljude koji te vole, koji te čekaju", govorila joj je Ivana, uveravajući je da nema razloga da se boji izlaska iz rijalitija.

"Nema više šta, sve sam iznela, samo nemoj da plačeš, ja ne mogu više", rekla joj je kroz suze pa spustila slušalicu od muke.

foto: Printscreen

S druge strane, Ivana ističe da nije sve baš tako kao što je Mina ispričala u "Zadruzi".

"Moje okruženje zna da nije istina da nas je ona izdržavala i da sam ja sumnjala da se Mina bavi prostitucijom. Kakva bih ja osoba bila da ćutim i sedim i čekam da mi ona donese novac koji je zaradila prodajući se. Mi smo uvek imali za skroman život, nekada manje, nekada više. Nisam dobila otkaz kako ona kaže nego sam ga dala i to tri dana pred Minin ulazak prvu 'Zadrugu', tako da i to laže. Mina je takvo dete koje zadaje glavobolje i pravi probleme. Od njene šesnaeste godine je počela da beži od kuće i tada počinje pakao za mene. Išla sam nebrojeno puta u Centar za socijalni rad tražeći pomoć od njih da sa njom pričaju i da mi pomognu da je nađem. U policiji sam prijavljivala njena bekstva. Nalazila je sa njima i vraćala, ali nikada je nismo našli kod nekog muškarca nego uvek kod drugarica", ispričala je ona.

Minina majka kaže da je očajna i tužna što je saznala takvu istinu o ćerki, ali da se nada da je njoj sada lakše kad mračnu prošlost ne drži u sebi skrivenu.

"Bila sam bespomoćna i tužna dok sam je slušala kako priča da je imala seks za pare. Nadam se da će u budućem životu to iskustvo iskoristiti da pomogne drugim devojkama da ne krenu stranputicom kojom je moja Mina išla. Mogla je da radi na primer u pekari ili prodavnici tako da opravdanja nema za njen pogrešan izbor. Treba da priča o tome i da nikad ne zaboravi šta je učinila sebi".

Ivana je ispričala da veruje da je Mina simbolično zarađivala od prostitucije.

"Mina prostitucijom nije zarađivala neke velike pare, jer nikada nije lepo živela. Život u Beogradu je skup tako da treba dosta novca i za najosnovnije potrebe. Mina nikad nije imala skupu garderobu, a vozila se gradskim prevozom po Beogradu. Do Inđije je dolazila vozom", otkrila je ona.

Iako njena ćerka nikada nije precizirala koliko dugo se bavila najstarijim zanatom, Ivana veruje da je to trajalo najviše četiri meseca. Budući da ima takvu prošlost nameće se pitanje da li bi za Minu bilo bolje da život posle rijalitija nastavi preko granice, ali Ivana nije sigurna šta bi bilo najbolje.

"Tri, četiri meseca je to radila i Bogu hvala da je izašla iz svega. Možda bi bilo dobro da se svi odselimo iz Srbije, ali ne treba ni bežati od problema. Mina mora da snosi posledice i da zna da kaže da jeste bila to, ali da se izvukla. Mene kao njenu majku ne osuđuje okolina, naprotiv. Tako da verujem da će i njoj ovo sve prispisati kao grešku iz mladosti", zaključuje Ivana.

Kurir.rs/Blic/Foto: Printscreen Pink

Kurir

Autor: Kurir