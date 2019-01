MARIJA KULIĆ TVRDI! ZOLA NEMA EMOCIJE PREMA MILJANI: Moja ćerka je KATASTROFA, cele noći JAHANJE! A evo koji detalj je OTKRIO LAZARA!

Marija Kulić iznenađenje je večeri, a ona je u studiju kod Dušice Jakovljević najavila samo nkakav haos može da očekuje Miljanu Kulić kada bude ušla u Imaginarijum.

"Miljana me je razočarala, ja nisam očekivala da će ona raditi ovo što je radila. Ja nikako ne mogu da podržim seks pred kamerama. Budi u vezi, porazgovarajte, držite se za ruku, ali takve stvari ja sebi nikada ne bih dopustila. Kako ona to radi bez srama, bez stida"

"Ajde jednom, ali svake večeri! Katastrofa. Cele noći jahanje. Ujutru do 4 se spava. Pa, jel ona zato ovde prima honorar? Ja kod Lazara još uvek ne vidim da postoje emocije. Ona kaže d aje zaljubljen, ali ja to još nisam primetila. Ona gleda u njega kao mazga. To moramo da prekinemo. Ona je ovde zbog deteta".

"Razmišljala sam o tome da li je Miljana njegova odskočnica. Sada kada budem ušla ja ću dva dana njega da pratim i da vidim šta radi. Nešto tu postoji, ali ja nisma primetila d tu postoji emocija. Evo recimo, ona mu je tražila da joj zakopča brushalter, a njegove usne su bile blizu njenog tela. Svaki zaljubljeni muškarac koji ima emocija poljubio bi je čim su mu usne bile blizu njenog ramena. A on ne! Ona je rutiski to uradio i rekao ajmo dalje", otkrila je Marija.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir