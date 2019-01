DENSER PROGOVORIO O ĆERKINOJ VEZI SA MARKOM MILJKOVIĆEM! Novog zeta motri od samog starta: Samo neka tako potraje! (FOTO)

on je probudio onu staru lunu

Luna Đogani konačno je prebolela Slobodana Radanovića i našla novog dečka! Blogerka se tokom proslave Srpske nove godine smuvala s Markom Miljkovićem, s kojim je odmah završila u krevetu!

Iako je Luna, otkako je ušla u "Zadrugu", pričala da ne želi da ima dečka i da ne može da preboli Slobu, pala je na Miljkovićev šarm. Nakon vrelog plesa na žurki, blogerka i di-džej su se povukli u spavaću sobu i započeli razgovor.



"Znam da uvek mogu da računam na tebe", počela je Luna dok je Marka proždirala pogledom.

"Nisam ja dobar momak", upozorio ju je on, a Đoganijeva je krenula da ga brani.

"Jesi, izvini što sam ti pričala ružne stvari, nisam to mislila. Samo si me iznervirao. Znam da nisi hteo da uvrediš mog tatu. Ja sam to pogrešno započela i ti si pogrešno razumeo, nesporazum", rekla je ona, a potom zagrlila Miljkovića.

"Budi dobra prema meni", rekao joj je Marko i svojim licem počeo da dodiruje Lunino.



"Ja sam dobra", rekla mu je blogerka, a potom ga poljubila u čelo.



Ubrzo se dogodio i prvi poljubac, a hemija između zadrugara mogla je da se seče nožem. Nakon što su se smuvali, Miljković je počeo da obasipa Lunu komplimentima.

"Ti si stvarno divna. Tako sam te procenio", rekao joj je Marko.



"Jesam, kad zaslužiš", rekla mu je Luna, a potom su nastavili da se ljube.



"Ovo nije moj život. Moj život je napolju", rekla mu je ona u pauzi ljubljenja, a Marko joj je predložio da budu i napolju zajedno.

"Ovo može da bude tvoj život. Mogu da budem deo tvog života napolju", rekao je Marko, što je Luni prijalo, pa se nasmejala.



"Ti si predobar. Mnogo mi prija da budem s tobom".



"Go*no jedno malo", tepao joj je Miljković, a Luna ga je zamolila da se ne ponaša prema njoj kao Sloba.



"Nemoj da me izdaš, obećaj mi!" rekla je Luna.



"Ja te muvam šest meseci!" priznao joj je Marko, a Luna je počela da se glasno smeje i prokomentarisala je da je to trebalo ranije da joj kaže.

Ubrzo je novopečeni par završio u garderoberu, gde su se strasno ljubili, a romansu su nastavili i u krevetu, kad su legli da spavaju. Luna je sve vreme grlila Marka, a on ju je ljubio i mazio. U jednom momentu njih dvoje su se sakrili ispod pokrivača, ali su se posle nekoliko minuta otkrili i nastavili da se ljube.

1 / 10 Foto: Printscreen

Kontaktirali smo s Markovom majkom Nedom Miljković, koja je presrećna što se njen sin zaljubio u Lunu.

"Meni su oni divni, preslatki su mi. Marko je srećan, vidi mi se po osmehu. Luna je u ovoj sezoni 'Zadruge' mnogo bolja nego u prethodnoj, tu sezonu ćemo da bacimo. Ako Marko odluči da je dovede kući, ja ću je rado prihvatiti kao snajku! Divni su! Bilo mi je žao kad su se svađali, jer vidi se da između njih ima nešto", rekla nam je Neda.



Gagi Đogani najpre nije bio za vezu svoje naslednice s Markom. Kad je ušao u "Zadrugu", on je rekao Luni da bude oprezna i da treba da se kloni Marka. To je Miljkovića iznerviralo, pa je densera nazvao "budalom", zbog čega je Luna pobesnela.



"Nisam joj zabranio da se druži s njim. Rekao sam joj samo da se pripazi u smislu da ne ulazi uopšte u neku emotivnu vezu, zato što je od prvog dana njegov cilj bio da je osvoji bez srca i emocija, što je poniženje za jednu devojku", rekao je Gagi.

Sada, Gagi otkriva da je sve vreme znao da će se nešto tako dogoditi te da je sve vreme zapravo osmatrao Markovo ponašanje prema njegovoj ćerki. Kao i Luna, plašio se da se di-džej ne probudi i shvati da je sve uradio i rekao zato što je bio pripit, ali pošto je i to prošlo veoma su mu slatki i drago mu je što su konačno par.

"Iskreno, iznenadio sam se, ali vidim da su srećni. Samo neka potraje. Luna je zaslužila da bude srećna i drago mi je što je prebolela Slobu. Nadam se da će Marko i ona opstati napolju. Vidi se da je sada on drugačiji, vidi mu se po načinu ponašanja. A i Luni. Ona je počela da se gasi, sada je ponovo ona stara Luna", rekao nam je Gagi.

foto: Damir Dervišagić

Aleksandra više veruje Davidu nego svojim očima! Negira Davidov i Anin poljubac Nakon što je Aleksandra Subotić izbačena iz "Zadruge", njen dečko je sve prisniji sa Anom Korać. David je tokom žurke celu noć igrao sa starletom, a u jednom momentu su se poljubili u obraz i sela mu je u krilo. Njihovom odnosu kumovala je i Jelena Krunić, koja je pokušala da ih sakrije dok su se ljubili u usta, a David se i sam pravdao Radi Vasić.

foto: Printscreen/Instagram

"Da li će me neko osuditi ili neće, ne znam. Igram, zezam se, a ne znam gde sam, kunem ti se", rekao je David, a Rada ga je tešila:

"Sandra će da se ljuti malo, ali znaš nju kakva je".

Nakon toga David je otišao na spavanje, a Koraćeva mu je prišla, legla u njegov krevet i spavala mu na ramenu. Na sve to Aleksandra je reagovala tako što negira da se između Davida i Ane nešto dogodilo. "Ako je ono bio poljubac, ja sam pereca", poručila je ona putem Instagrama.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Jelena Stuparušić/ Foto: Damir Dervišagić, Aleksandar Jovanović Cile, Pink

Kurir

Autor: Kurir