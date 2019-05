ŠOK INTERVJU NAJBOLJEG ZOLINOG DRUGA: Bio je sa Miljanom i Lazarom kad su pobegli i otkrio sve DETALJE njihove ljubavi, životu pre Zadruge, a tek kad čujete šta je Nišlijka uradila SVEKRVI kad je upoznala...

Lazar Čolić Zola u rijaliti je ušao samo kako bi se približio Miljani Kulić i uspeo je da je osvoji, čak su planirali i da se venčaju.

Njegov najbolji drug otkrio sve detalje njihove turbulentne veze.

On kaže da nije lako gledati svog druga u svemu kroz šta prolazi u rijalitiju.

"Mama se malo nasikirala, ali objasnio sam joj da je sve to igra i rijaliti. Nisam verovao Zoli da će ući u Zadrugu, delovalo mi je kao nemoguće jer on je anonimus naspram svih tih ljudi tamo. Pre nego što je ušao rekao je da želi da upozna Miljanu i da mu se sviđaju neke njegove osobine. U početku je bilo sve ok dok je bilo u granicama, a kasnije je postalo mukotrpno za gledanje kako i za mene, tako za njegovu majku i sve ostale", rekao je on.

Zolin najbolji drug otkrio je i da je upoznao Miljanu u periodu kada su njih dvoje pobegli iz rijalitija.

"Jedne prilike sam bio njihov gost, onaj period kad su pobegli iz Zadruge. Prvo veče kada sam došao bio je moj rođendan pa smo napravili malu žurku. Drugi dan je došao mali Željkić pošto je bio kod Marije, ona ga čuvala. Planirali su da idu za Banjaluku, ali Miljana je posle odustala jer ne bi mogla da se odvoji od mame i tate", rekao je on.

Kako se spekulisalo posle povratka u rijaliti, Miljana je imala probleme sa Zolinom mamom.

"Njih je Bosa, Zolina mama, lepo dočekala ali posle je Miljana nešto napala nju, nešto su se zakačile i to je bilo to", zaključio je Zolin drug.

