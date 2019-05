KAŽU DA NIJE DOBRO PROŠAO KO GOD DA SE KAČIO SA KULIĆIMA! A SINIŠA KIVAN NA ZOLU! Taj će da uđe u PAKAO čim napusti Imaginarijum: Bivšem zetu naručene BATINE zbog ćerkinih suza?!

Siniša Kulić, Miljanin otac, nikada nije gajio prevelike simpatije prema ćerkinom izabraniku. Sada je već kivan na njega i, kako se šuška, svojim bliskim prijateljima rekao je da će se on lično pobrinuti da Zolu nauči pameti. Navodno, on više ne može da gleda kako on od njegove ćerke pravi budalu.

"Glavni razlog što je Siniša odbio da uđe u 'Zadrugu' je taj što ima kratak fitilj i zna da bi na nekoga u rijalitiju fizički nasrnuo kad bi ga iznervirao. On je napolju ostao i da bi pazio na ćerke jer je i Miljanina majka Marija s njom na imanju, ali prati svaki njihov korak pred kamerama. On je Miljani dok je bila napolju pričao kako je Lazar samo iskorišćava, ali je ona u njega bila toliko zaljubljena da nije mogla da shvati sve to. Plaćala mu je izlete, cigarete, kockanje, garderobu, ko zna koliko je novca potrošila na njega. Siniša joj je govorio: 'Pola honorara koji si zaradila dala si Zoli! Ti ne vidiš da te on vrti oko malog prsta! Njemu nije stalo do tebe, ali si ti toliko zaljubljena da ne vidiš dalje od svog nosa', pričao je Kulić, ali Miljana nije slušala i išla je, kao i obično, svojom glavom", ispričao je sagovornik.

Kako dalje govori, Siniša je čekao trenutak da Miljana sa dečkom opet uđe u rijaliti, pa da uzme stvari u svoje ruke. Kako se navodi, Kulić je smislio kako da vrati Lazaru za sve ono što je uradio Miljani.

"Siniša je sa dobrim drugom pričao i došao na ideju da unajmi muškarca kome će da plati da posle završetka rijalitija premlati Zolu. Rekao je: 'Ko god se kačio sa Kulićima, nije dobro prošao. Imam ja injekciju za njega, neka pazi gde ide i kuda se kreće kad izađe. Miljana mi je rekla da sumnja da je krao pare od nje. Nećemo tako da se igramo.' Siniša je već isplanirao sačekušu Zoli jer zna gde se on otprilike kreće kad je napolju i koje društvo ima. Pričao je sa poznanikom koji bi za novac uradio sve, a već je odslužio nekoliko godina u zatvoru, pa ne strahuje ako bi opet otišao zbog prebijanja", zaključio je sagovornik.

