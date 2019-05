JA SAM LOŠ ČOVEK, SVE MRZIM! A MENE I MAJKA NE VOLI! Miljana Kulić se gušila u suzama, pa progovorila o Zolinim DUGOVIMA! Samo NJEGA ne voli (VIDEO)

Miljana Kulić je jecala u suzama jer je ostala sama na drugoj strani imanja Zadruge gde se nalazi restoran brze hrane.

Prema navodima Kulićeve, nju su Lazar Čolić Zola i Marko Miljković ostavili samu na obali.

"Drvence, sve me povredi ovde. Krijem se, krijem tugu. Sve me povredilo, ovo sa Zolom. Dala sam pravo sebi da ga vređam, pa rijaliti. Protiv svih sam išla, samo da budem sa njim. Ne mogu da verujem. Samo sam se ja borila. Mislila sam da je dobar čovek. Da nikada neće da me slomi i da mi srce rani. Čekala sam red, kupila sam sokove da častim nekog. On je namerno u drugom pravcu otišao. Suze su mi krenule, osećala sam se kao siroče. Mislim da sam postala loš čovek", ronila je suze Miljana.

Miljana je potom priznala da i dalje voli Zolu, nakon svih gnusnih uvreda koje mu je izgovarala.

"Bez obzira što nije zaslužio i što se nije borio za našu ljubav, ja sam uvek nalazila opravdanja za njega. Ja njega i dalje volim. Ovo je za mene poniženje. Nikada se nije borio za nas. Sve sam mu dugove vratila, i onda smo se vratili i sve se dogodilo", lila je suze Miljana.

"Imam osećaj da sam postala loš čovek. Da sve mrzim, da je sve protiv mene. Čak me i majka ne voli više. Zašto se toliko vezujem za ljude, što sam sebi ovo uradila? Za sve sam pametna, a za sebe sam glupa. Da nemam sina, ne znam šta bih", govorila je Kulićeva.

