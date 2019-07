SVI DETALJI RAZGOVORA BORE SANTANE I NASILNIKA IZ KUPINOVA! Miki neće ni da čuje za Suzanu?! (VIDEO)

Bora Santana zgranuo je sve kada je ispričao detalje poziva koji je obavio sa Mikijem Đuričićem. Đuričić, inače, odslužuje kaznu kućnog pritvora i sve vreme provodi u porodičnom domu u Kupinovu, zbog agresivnog ponašanja u rijalitiju.

Miki je diskvalifikovan iz "Zadruge 2" pošto je Suzanu Perović udario šamarom, a onda i drvenom štakom nasrnuo na Nadeždu Biljić. Bora tvrdi da pčelar za Suzanu ne želi ni da čuje, što je i te kako iznenadilo milionski auditorijum.

"On je rekao da mu ne treba niko i da nikome neće da se javi. Hoće da se povuče iz toga. Ja mislim da je on meni rekao kroz maglu da neće da čuje za nju", pričao je Bora gostujući u jednoj emisiji, pa nastavio: "On je nešto kivan i ljut, na sebe pre svega, on je napisao na Instagramu da priznaje svoju krivicu i to je to", zaključio je Bora.

Javnost je i više nego sigurna da se Suzana i Miki neće susretati u skorije vreme. Sa druge strane, Nadežda Biljić ne krije da je pokrenula sudski postupak protiv njega.

