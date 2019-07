NIKAD DO SAD VIĐENA FOTOGRAFIJA MIKIJA ĐURIČIĆA S NANOGICOM! Izujedan do kolena, pušteni nokti, besan, ali stroga pravila MORA DA POŠTUJE! (FOTO)

Miki Đuričić diskvalifikovan je iz "Zadruge 2" kada je Suzanu Perović udario šamarom, a onda i pretukao drvenom štakom Nadeždu Biljić. Takođe, pčelar je zaradio i kućni pritvor, te nanogicu koju je sada po prvi put pokazao javno.

Naime, on je na svom Instagram prfilu pokazao da je zaista nosi, kao i da služi kaznu zbog strašne drame koj uje napravio u Imaginarijumu.

"Ja snosim posledice za stvari koje sam uradio i nemam opravdanje za to, ne znam samo šta još hoćete od mene", besneo je on po internetu, jer su se pojavili navodi da on nanogicu uopšte ne nosi, jer nema u planu da snosi odgovornost za batinanje.

Inače, osim kućnog pritvora, Miki je dobio i zabranu prilaska izudaranim ženama, koje ovaj horor i danas muči.

