PRVE FOTKE MIKIJA ĐURIČIĆA SA ROBIJE: Pčelar baš smršao, skroz se zapustio, a evo od koga se ne odvaja ni SEKUND (FOTO)

Na društvenim mrežama pojavile su se prve fotografije Mikija Đuričića, koji trenutno suži jednogodišnju kaznu kućnog zatvora u Kupinovu zbog fizičkog nasilja nad Suzanom Perović i Nadeždom Biljić.

Miki posle nasilja i presude mora da nosi nanogicu godinu dana, a za sada svakodnevno ima pravo da sat vremena bude van kuće. Kako je ranije rekao, slabo se kreće po selu, pa čak i u tim dozvoljenim terminima.

Na društvenim mrežama pojavile su se prve Mikijeve fotografije i jasno se vidi sa kim provodi najviše vremena. U pitanju je njegova kuja Žuta, mnogim gledaocima Zadruge omiljena kujica, a tu je i još jedan pas. Osim toga, primetno je da je Miki smršao koji kilogram, kao i da je pustio bradu, a i kosu.

"Šta ću po selu? Da me zagledaju svi sa nanogicom i zapitkuju gluposti. Ne mogu, stvarno. Ko zna, možda mi u nekom trenutku bude bilo dosadno pa izađem, ali u skorije vreme neću sigurno. Jedino izađem malo do dvorišta. Imam tih sat vremena slobodno za šetnje. Čak ne idem ni do brice, on dolazi kod mene posle radnog vremena da me ošiša i obrije", izjavio je Miki

foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

