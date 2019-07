NIJE ME PONIZILA! Stanija slavila mesečnicu sa Markom dok je gledala klipove sa Vladimirom! Crnogorca ipak NEŠTO DRUGO MUČI!

Marko Marković obeležio je mesečnicu zabavljanja sa Stanijom Dobrojević u jednoj emisiji dok je ona plakala gledajući klipove sa bivšim dečkom Vladimirom Tomovićem. Nakon ovoga, mlađani dečko je otkrio da ne misli da ga je devojka time ponizila.

"Smatram da je to deo njene prošlosti. To su stvari koje su se desile tamo u rijaliti šouu. Tako da je jednostavno normalno da se spominje njen bivši momak. Nisam iznenađen, niti razočaran. Svestan sam da to mora biti pušteno. Nikako me nije ponizila. To za mene nije bilo poniženje. Ne smatram da me je ponizila nijednom reakcijom na klipove. Pa nema veridbe još, rano je da o tome pričamo, ali što da ne kada malo prođe vreme i kada se ona vrati iz Amerike. Nikad se ne zna", rekao je Marković.

I pored suza koje Stanija lije i dalje za Tomovićem, Marko veruje da je jedina prepreka za njihovu ljubav to što će ona otići u Ameriku, iako smatra da će i to prebroditi.

"Izdržaću nekako. Biće teško, ali ću izdržati, naravno. Tu su društvene mreže. Tako da ćemo biti stalno u kontaktu. Ne smeta nam razlika u vremenu", izjavio je Marković.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Pink / Foto: Printscreen

Kurir