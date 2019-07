Marko Miljković, koji je uspeo da se pomiri sa Lunom, otkrio je šta mu je majka Nedeljka rekla o vezi sa blogerkom.

"Nije se mnogo mešala, nisu se previše mešali u sve to. Majka i svi moji podržavaju moju ljubav sa Lunom. Ne meša se ona, pušta me da sam rešim. Draga joj je Luna, pozdravila se sa njom kada je pobedila", govorio je Marko, a Luni je bilo drago što to čuje.

Kurir.rs/Foto Printscreen

Kurir