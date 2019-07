SAD SVI UPIRU PRSTOM U NJEGA I NAZIVAJU GA ALKOHOLIČAROM IZ RIJALITIJA! Dužan je silne pare, bio je i privođen: A evo koje je pravo zanimanje Ivana Marinkovića! Mogao je da ZGRĆE MILIONE!

Ivan Marinković u sam centar pažnje javnosti dospeo je zbog braka sa pevačicom Gocom Tržan. Međutim, poslednjih godina boravi u rijalitiju, te je na taj način i ostao u fokusu. Međutim, malo ko zna koje je njegovo pravo zanimanje. Naime, Ivan se pre braka s Gocom, Ivan se bavio ugostiteljstvom, ali taj posao je propao. U mladosti, trenirao je fudbal i bio izuzetan talenat kom su prognozirali svetlu budućnost, ali životni put ga je odveo na drugu stranu.

Ivan je 2001. godine prvi put sreo Gocu u jednom salonu i kao njen veliki fan prišao joj je i zatražio autogram. Za nju je on bio samo jedan od obožavatelja sve do ponovnog susreta u jednom kafiću 2006. godine. Ona je napravila prvi korak, došla do njegovog broja telefona i pozvala ga u bioskop. Sledeće godine su se venčali i dobili ćerku Lenu.

Ivan se nakon četiri godine braka odselio iz njihovog zajedničkog stana, a u avgustu 2011. godine je njihov brak i službeno okončan na ročištu u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Ivan je sam prisustvovao ročištu, dok je Goca s ćerkom bila na odmoru u Crnoj Gori.

Iako su se razveli sporazumno i dogovorili se da će ostati u dobrim odnosima zbog ćerke, dve godine nakon razvoda je došlo do njihovog prvog sukoba, nakon što je Goca Ivana prijavila policiji zbog pretećih poruka.

Kako se navodi, on je bivšu suprugu optuživao da ne želi da skine hipoteku sa stana njegove majke pa se ona zbog toga teško razbolela, a kasnije i preminula. Takođe, tvrdio je da ga je Goca navodno pokušala izbosti nožem kad ju je uhvatio u prevari. Bivši supružnici su se kasnije opet našli na sudu zbog neisplaćenih alimentacija. I danas se vodi bitka oko neizmirene alimentacije za ćerku Lenu.

Međutim, da je danas to Ivanu najveći problem bilo bi lako. U međuvremenu je u rijalitiju "Parovi" napravio dete Miljani Kulić kog takođe ne viđa. Pored porodičnih problema, Ivan je i privođen zbog krađe, o čemu je te 2016. godine brujala javnost. Ivan i njegov drug privedeni su jer su u jednom marketu ukrali robu u vrednosti od 12.000 dinara.

Momak koji je imao mogućnost da u svom životu nešto stvori, danas je veoma često nazvan "alkoholičarom", a kako je i sam priznao lečio se od te zavisnost. Nekoliko godina proveo je u rijalitiju, a u poslednjoj sezoni "Parova" često smo gledali kako od devojke dobija brutalne batine.

Kurir.rs/Alo/Foto: Printscreen

Kurir