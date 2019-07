IMA 60 GODINA I STABILAN BRAK, A ZBOG RIJALITIJA PREDUZEO JE DRASTIČNE MERE! Saznao da ide u Parove, pa rešio da postane SE*S MAŠINA?! Porodica van sebe, a on spreman da ode I POD NOŽ!

Što se više bliži početak osme sezone "Parova", to su budući rijaliti cimeri napetiji. Kako bi se pokazali u što boljem svetlu spremni su na sve, a kako se navodi, jedan od budućih takmičara preduzeo je izuzetno drastične mere.

Naime, jednog poznatog urologa navodno je posetio gospodin od 60 godina, sa željom koja je čak i lekara šokirala.

"Došao je čovek kod mene sa zahtevom da uradimo operaciju kako bi mu ugradili penilnu protezu, koja služi da poboljša se*sualni život muškaraca. Kako naravno nalaže naš kodeks, pre svake operacije moramo da obavimo razgovor sa pacijentom i da proverimo da li je siguran da želi da se izvede takav zahtev, jer nije direktno preporučen od strane lekara već se traži samoinicijativno", ispričao je Hepiju lekar, pa nastavio: "On je bio baš uporan da se operiše i priznao je da zapravo ulazi u 'Parove' i želi da dokaže da je prava mašina u krevetu, te ne želi da mu se desi da omane. Cilj mu je da bude bolji od svih prethodnih učesnika koji su prošli kroz vilu, želi da mu i oni mladi zavide", ispričao je on.

Kako se dalje navodi, pravi problemi zapravo su počeli nakon operacije. Porodica neće hteti ni da čuje za njega ako prevari svoju suprugu pred kamerama, pogotovo nakon ovakve operacije.

"Supruga ne želi da priča sa njim! Nikom nije jasno zašto sa svojih šezdeset godina želi da se dokazuje po televiziji, a do sada su imali lep i skaladan brak. On nikako ne želi da odustane od toga i želja mu je bude sa što više žena u vili i obori sve rekorde koji su do sada postojali. Šta će biti, videćemo", otkrio je izvor blizak paru.

foto: Printscreen Happy tv

Kurir.rs/Happy/Foto: Printscreen

Kurir