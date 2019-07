BIO JOJ JE LJUBAVNIK 6 MESECI! Pavle se ni posle Zadruge ne smiruje: Ima još mnogo toga što nisam IZNEO U JAVNOST! (VIDEO)

Odnos Dragane Mitar i Pavla Jovanovića i te kako je privlačio pažnju javnosti u "Zadruzi 2", posebno kada se otkrilo da je par uživao u romansi tokom braka bivše Modelsice. Njih dvoje sada nemaju više nikakvih dodirnih tačaka, ali Pavle ne krije da postoji još mnogo toga što je ipak sačuvao za sebe, a planira da tako i ostane.

Nakon jednog snimka razgovora iz rijalitija, Pavle je uveravao sve da ništa nije razumeo, niti da se seća o čemu se radilo. Međutim, iznenadio je kada je priznao da još uvek čuva razne poruke te da je iznosio samo ono što "ima i napismeno".

"Apsolutno ništa čuo nisam, ne sećam se o čemu se radi. Uhvatio sam neku rečenicu gde sam joj rekao da kad bude želela, da ja imam sve u prepiskama", izjavio je on u "Zadruga - Narod pita", pa nastavio: "Te informacije koje sam izneo, za sve to sam imao napismeno. Imam još toga što nisam izneo", rekao je on.

