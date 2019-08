KAKAV JE TO OTAC DA TRAŽI STARATELJSTVO, A KAŽE DA NEĆE NI DA POGLEDA SINA DOK NE NAPUNI 18?! Velika bolna ispovest Dragane Mitar: Evo kako je prošao PRVI SUSRET sa Sinišom otkako mu je istekla ZABRANA PRILASKA!

Dragana Mitar na jedvite jade progovorila je o susretu sa Sinišom Dragutinovićem, s kojim je u turbulentnom braku dobila sina Jovana. Siniša je, pošto je ona izašla iz "Zadruge 2", između ostalog želeo sam da se stara o sinu, a sada ističe da ga neće ni viđati pre 18, što je ovu bivšu zadrugarku i te kako zabrinulo.

Naime, mališan se obradovao ocu kada ga je video, pošto se pojavio kada mu je istekla zabrana prilaska. Upitao ga je, ispričala je Dragana, gde će da ga vodi, ali od oca nije dobio odgovor.

"Pošto mu je zabrana istekla, on je došao da uzme svoje stvari. Došao je u stan u prisustvu ćerki iz prvog braka. Tu smo razmenili nekoliko reči, pokušali da sklopimo sporazum, ali do toga nije došlo. Videćemo se na sudu, za sada nemamo nikakvih neprijatnih situacija. Jovan se obradovao tati, pitao ga gde će da ga vodi, ali on naravno nije dao nikakav odgovor. Čak je i izjavio da dete neće da viđa do 18. godine, pa kakav je to otac koji traži starateljstvo i daje takve izjave?! Nadam se da će zakon ovog puta biti na mojoj strani. Nije dobio zabranu, ja mu ne branim da vidi dete i treba da provodi vreme sa njim. Isto tako, pitam Jovana da li želi da zovemo tatu, on kaže da ne želi. I on tako mali vidi kakvo je njegovo ponašanje. Ja ne mogu da razumem da neko sedi sam u kafiću, a da nema vremena za dete. Znam kakav je bio i prema prethodnoj deci, kakav je ovde, tako da me ništa ne može iznenaditi. Ja sam u ovom slučaju i otac i majka", rekla je ona.

foto: Printscreen/Pink

Inače, Mitrova je na letovanju srela Sinišu sa novom devojkom, a taj susret teško joj je pao.

"Malo je neprijatno, glupo i bezveze. Iskreno sam se nadala da ih neću sresti. U butiku smo se sreli, ja sam stajala na kasi sa Oljom. Prodavačicu u butiku sam znala, ona me pogledala i signalizirala mi, ja sam se okrenula i ugledala njega, a zatim i njegovu devojku koja je brzinski otrčala u drugi deo prodavnice, a on se osmehnuo Olji. To nije prvi put, viđali smo se na šetalištu, mi sedimo u kafiću, oni nas vide pa se sklone. Jednom smo sedele u kafiću i on mi je stajao iznad glave i tražio je mesto. Meni je ružno da sada novu devojku dovodi na ista mesta gde je vodio svoju suprugu, to je veliko poniženje", ispričala je Dragana.

foto: Printscreen Pink

