LJUBA PONOVO ISTRESA DAVIDOV PRLJAV VEŠ U JAVNOST? Taj šljam izlazi samo po SOKACIMA, a ako odete u Barselonu dobićete možda I NEKE SLIKE! ZAINTRIGIRALA!

Ljubi Pantović zamereno je to što nikako da istrese sav Davidov prljav veš u javnost, iako je mnogo puta isticala kako za sve što priča ima dokaze.

"Zanimljivo je da vi godinama pratite lažove, to govori o Vama. Kažete da pratite moju ćerku i mene. Ja vidim da je Vama taj dečko prirastao za srce, ali ja ga pre tri godine nisam znala. Pobrkali ste vreme. Kada budete otišli u gej klub u Barseloni, dobićete možda neke slike. Vama da pokažem te dokaze? A ko ste Vi? Tastatura mafija! Moja ćerka i ja smo najbolje na svetu, i šta ćemo sad", odbrusila je Ljuba gostujući u emisiji "Zadruga - Narod pita", na pitanje gledaoca o Davidu Dragojeviću.

Međutim, nije se tu zaustavljala.

"U gej klubu u Barseloni... Ups, izletelo mi. Možda je to neka nova informacija... Taj šljam ne izlazi na mesta na koja ja izlazim. On izlazi tamo po sokacima. Sad su pisali da je išao na more, mora da su i to fanovi platili. Išao je u isti hotel gde je išao sa Aleksandrom", ispričala je ona, a zatim i prokomentarisala vezu Ane i Davida.

"Meni je to ne bljak, nego fuj! I tu ću da vidim dokle ide to glumatanje i boleština sa Anom. Anu ne pratim na Instagramu. Ja pratim ljude sa kojima se družim i sarađujem. Nju nemam razlog da napadnem, ali samo to što sam čitala da je radila, tako mi je srušilo normalnu sliku o njoj koju sam imala. Ja sam je upoznala u 'Zadruzi'. Ovo što ona radi je meni dno dna. Ja ne mogu to da povežem sa njom što radi sa Davidom. Mnogo toga čujem", zaintrigirala je Ljuba.

