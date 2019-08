TAKO JE MORALO DA BUDE! Evo šta se stvarno dešava između Ljube Pantović i Aleksandre Subotić: To je MOJA POBEDA!

Ljuba Pantović i njena ćerka Aleksandra Subotić zakopale su ratne sekire pred sam kraj "Zadruge 2". Bez obzira na brojne gradske priče, majka i ćerka od tog trenutka zaista su nerazdvojne, a bilderka je i javno istakla da je obnavljanje tog odnosa za nju velika pobeda.

"To je moja pobeda. Ja sam u 'Zadruzi' rekla da to nije nikakav ponos, nego sramota koja je prikazana javno. Smatram da u našem narodu ima i gorih tema. U prošloj emisiji sam se izvinila svojoj ćerki, nemam problem da to učinim ponovo. I ona se meni izvinila. To je tako moralo da bude. Meni nije bilo prijatno kada sam pričala sve to. Krenule smo da pričamo o ozbiljnim temama još u 'Zadruzi', ona je mene shvatila da sam bila u pravu za stvari koje sam govorila", ispričala je u emisiji "Zadruga - Narod pita" Ljuba.

Odmah zatim, otkrila je da planira da se preseli u Švedsku, gde živi njen dečko.

"Već u petak idem za Švedsku... Biću na relaciji Srbija - Švedska. Ništa ne mogu da kažem tačnije, sve je pitanje posla", rekla je ona.

"Ja ne odustajem od svog posla. Sad mogu neki rovokopač da uzmem. Sad mogu da naučim da rušim kuće. Uvek mi je bio san da imam bager onaj što ima kuglu, da zalaufam onu kuglu i da se sruši nečija kuću koja treba da se sruši, a to možda mogu i ja da odlučim koja kuća treba da se sruši. Ukoliko me legalno zaposle mogu i da rušim kuće", dodala je kroz , aludirajući na prehrambeni objekat koji je u vlasništvu njenog nesuđenog zeta Davida Dragojevića.

