EVO ZAŠTO JE LAZAR IZMISLIO DA JE IMAO SE*S SA MOJOM ALEKSANDROM! Ljuba Pantović oštro oplela: Ana i David su UPLETENI u sve?!

Ljuba Pantović oštro je negirala da je njena ćerka Aleksandra imala bilo kakvu priču sa Lazarom Jeremićem. Naime, ona smatra da je on "izmisio da je imao se*s sa njom kako bi se dodvorio Ani i Davidu onda kada se posvađao sa njima".

"Ne znam čemu potreba da spominje uopšte Aleksandru i mene, možda da ima na koga da se nakači ili da bi ušao u treću sezonu. Ne vidim potrebu da i dalje laže. Što se tiče Aleksandre, svi znamo zašto je izmislio tu laž. Da bi se dodvorio Ani i Davidu onda kada se posvađao sa njima. A to kakva sam ja bila prema njemu u rijalitiju, kako je on mene zvao, to me ništa ne zanima. Ja sam mu jasno rekla, i u studiju i kada sam izašla, šta mislim o njemu, tako će i da ostane. Ne želim uopšte da pridajem značaju komentare takvih ljudi", izjavila je Ljuba.

Podsetimo, Jera nije štedeo reči govoreći o Aleksandri Subotić, posebno kada je progovorio o odnosu sa njom, koji je ona više puta demantovala.

"Ja protiv te devojke (Aleksandre) nemam lično ništa. Mnoge stvari sam uradio. Dalila me je sačkala posle 'Zadruge' i rekla mi svašta nešto. Rekla mi je: 'Ja znam da si to radio zbog Davida'. To je tačno, pozdravljam ovom prilikom Dalilu i Dejana. Protiv Aleksandre nemam ništa, mi smo se videli 4 puta u životu. Pričala mi je o svom životu, kupila me je tim nekim stvarima. Bilo mi je na neki način žao što takva devojka nema nekog pored sebe. To se iskomplikovalo u rijalitiju. Ona mi je rekla da ću se slagati sa Davidom i to je tako bilo. Ja sam rekao da sam imao se*s sa Aleksandrom, stojim iza toga. Meni je bilo neprijatno. Taj se*s je bio, to tvrdim, bio je davno, ali to nema težinu jer nemam video sa njom da dokažem. Mnoge sam snimao, nju nisam. Ona meni ništa loše nije uradila do tad kad me je izvređala. Ona je preterala i izmislila laži, ja sam joj odgovorio istom merom. Nisam se čuo ni sa njom, ni sa Ljubom, mislim da me Ljuba gotivi, ali to joj je ćerka i to je boli. Ja sam Ljubu zvao majkom unutra", rekao je Lazar u emisiji "Zadruga - Narod pita".

