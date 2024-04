INTRIGANTNA RIJALITI UČESNICA ČEKA BEBU SA 20 GODINA STARIJIM BIZNISMENOM! Objavljene fotke gde se LJUBE, evo kako on IZGLEDA

Bivša učesnica rijalitija "Zadruga", Sofija Una Manić, nedavno se pojavila u emisiji "Pitam za druga" sa većim stomakom.

To je bilo pravo iznenađenje za sve, jer niko nije znao da je trudna.

Sofija Una je već u sedmom mesecu, a dete će dobiti sa 20 godina starijim biznismenom koji je poreklom iz Srbije, ali živi u Sloveniji.

Kako je otkrila Manićeva, sa starijim biznismenom je u vezi oko 11 meseci, a bebu su zajedno planirali.

Ipak, iako će uskoro postati roditelji, još uvek se nisu venčali.

1 / 2 Foto: Printscreen

- Nismo se još venčali, ali planiramo. U društvu smo se upoznali, za mene je to bila ljubav na prvi pogled. Svi znaju da sam ja bila udata dva puta. Izvinite bivši muževi, ali to nije bilo to. Treća sreća - rekla je Sofija Una u emisiji nedavno.

Inače, njen partner već ima četvoro dece iz prethodnih brakova, a javan život ga ne zanima.

- On je naš čovek, ali živi u Sloveniji. Nije u javnom životu. Neće imati problem da se slika, naravno. Stariji je od mene, nepunih 20 godina. Neko vreme ćemo verovatno biti ovde u Beogradu, pa ćemo se preseliti u Sloveniju. Mada to se sa mojim partnerom nikad ne zna - priznala je bivša zadrugarka.

1 / 2 Foto: Printscreen

U emisiji je prikazan snimak i otkrivanja pola bebe, gde možemo videti kako izgleda njen novi partner.

Kada su videli da će dobiti devojčicu, oboje su bili vidno radosni, te su se zagrlili i poljubili.

Kurir / Telegraf / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

06:00 STARS EP 292