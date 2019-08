ZAŠTO JE ALEKSANDRA TOLIKO BLISKA SA TVOJIM DEČKOM?! Krik Ljube Pantović iz vruće stolice daleko se čuo: Tek sad vidim ŠTA SE DEŠAVA!

Ljuba Pantović pred celom Srbijom istakla je da je sa ćerkom Aleksandrom Subotić u odličnim odnosima otkako su napustile "Zadrugu 2", te da nema razloga da se sumnja u to. Međutim, ono što javnosti trenutno upada u oči jeste odnos njene ćerke sa njenim dečkom, čuvenim "Švedskom".

Ona se, naime, neplanirano našla u vrućoj stolici kada su je upitali da li joj smeta što je njena Aleksandra toliko bliska sa njim. Ipak, uspela je da smiri strasti.

"To nije bila prva slika tog 'Švedske'. Ja sam nametnula ono što sam želela. On ne želi da bude eksponiran. Provlačen je kroz medije, ja sam želela da ugasim tu priču, jer ne želim da moj život bude na tacni. Nemam nikako pravo ga da uvučem u medijski svet, on nije iz tog sveta. Mi smo bili u kafiću i ona je to uradila iz zezanja. Sada vidim da se, bukvalno, svaki korak prati. To ćemo tek da vidimo da li je dobar potez. Evo sada ću sve da demantujem! Da ću da povećam grudi. To je juče demantovano, mene su zvali i dobili su moju pravu izjavu", dodala je ona u emisiji "Zadruga - Narod pita".

Dokaz za to koliko i inače ne želi da "stavlja svoj život na tacnu" bila je i njena iskrena ispovest o životu posle Karađorđa Subotića. Ljuba ovako nešto ne čini često, niti ikada otkiva suviše detalja. Ipak, uspela je da dočara brojnoj publici koliko joj teško pada gubitak kontrole nad životom.

"Vraćale su se od tate sa pričama: 'Ti si prostitutka'. Tu se onda gubi kontrola. Ja se nikada ne predajem, zato se kontrola vraća", istakla je Ljuba.

Na pitanje o Davidu Dragojeviću nije mnogo detaljisala.

"Do razlaza između njih bi sigurno došlo. Ona nije verovala meni, nego njemu (Davidu). On je ceo njen život pokupio za sebe, a u tom životu sam ja. Mene nije mogao da zaobiđe, tu se prešao. Vidim da se i dalje kači i koprca na Aleksandru", zaključila je Ljuba.

