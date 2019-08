ON IMA PROBLEM SA POTENCIJOM, JA TO ZNAM IZ POUZDANIH IZVORA! Maja udarila na Markovu muškost, a on joj nije ostao DUŽAN!

Majine žestoke svađe sa Markom Miljkovićem i te kako su obeležile "Zadrugu 2", kao i njihova vrela akcija ispod pokrivača o kojoj se i danas priča. Nakon te afere, međutim, di-džej iz Brusa rešio je da je ignoriše te uplovi u romansu sa Lunom Đogani, a od tog trenutka, među njima zavladalo je ratno stanje.

Pored brojnih već izrečenih komentara, Maja je tokom gostovanja u jednoj emisiji tako udarila i na Miljkovićevu muškost, te na iznenađenje mnogih istakla da on ima problem sa potencijom.

"Ja to znam iz pouzdanih izvora. Sve to što sam rekla. Puštali su nam snimak njihovog se*sualnog odnosa i naljutili su se. On ima problem. To je sve zabeleženo pred kamerama, pušten je klip koji ih je demantovao. Ja sam ga uvredila tim tokom svađe. To je to i nemam šta da dodam dalje. Ne želim da se vraćam na tu temu, ali nisam zadovoljna tim iskustvom sa njim", ispričala je ona u emisiji "Zadruga - Narod pita".

Marko joj na ove reči nije ostao dužan. On je rešio da prokomentariše, ali umoran od rasprava sa njom, izustio je samo:

"Nemam komentar, više puta ispričana priča..." i potpuno se isključio iz te priče.

