MIKI ĐURIČIĆ SA NANOGICOM ULAZI U ZADRUGU 3? Dojadilo mu da sedi kod kuće sa ocem! I za njega se spremaju POSEBNI USLOVI! (FOTO)

Miki Đuričić trenutno izdržava kaznu kućnog pritvora, koju je "zaradio" zbog agresivnog ponašanja u "Zadruzi 2". Pčelar iz kupinova ošamario je Suzanu Perović, a zatim i drvenom štakom pretukao Nadeždu Biljić, zbog čega je bio odmah diskvalifikovan, priveden, a onda i osuđen.

Međutim, po svemu sudeći, ni nanogica mu ne stoji na putu da se "vrati na mesto zločina". Kako se navodi, on broji sitno do početka nove sezone "Zadruge", gde će nastaviti da služi kaznu, pod specijalnim uslovima.

"Mikija su zvali iz produkcije i rekli mu da bi voleli da se on nađe na spisku učesnika treće sezone. Problem je njegova nanogica, ali postoji način da se i to reši. Kada je to čuo, ponuda ga je zainteresovala jer mu je dojadilo da sedi u kući sa ocem", rekao je izvor.

Miki je ovu priliku shvatio i kao način da zaradi dok je u pritvoru i nema drugih primanja. Sada, sve zavisi od toga da li će dobiti odobrenje od Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.

"Zavod mora da mu da saglasnost da može da uđe i to isključivo u trajanju od osam sati, koliko traje jedan radni dan. U slučaju da mu se zahtev odobri Miki će na imanju boraviti tri puta nedeljno u trajanju od osam sati, nakon čega će biti vraćen u svoju kuću u Kupinovu", nastavio je izvor.

Podsetimo, Đuričić je osuđen zbog nasilja nad ženama, koje se odigralo 12. jula. Zbog fizičkog nasilja nad Nadeždom i Suzanom, Miki je mogao da dobije i kaznu od 5 godina zatvora, ali mu je kazna ublažena na 12 meseci kućnog pritvora.

Na jednoj od novijih fotografija koje je objavio na društvenoj mreži Instagram, vidi se i nanogica koju nosi.

"Došao školski da farbamo kapiju", poručio je on, te otkrio kako provodi vreme kod kuće.

