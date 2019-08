SINIŠA IZBACIO SINA I DRAGANU MITAR IZ STANA PA USELIO BIVŠU ŽENU! Čekao da odu na more, pa zamenio BRAVU, a onda u BESU uradio i OVO! ŠOK!

Siniša Dragutinović navodno je nasilno uzeo od još zakonite supruge Dragane Mitar stan u kojem je živela sa njihovim sinom Jovanom.

Dragutinović je navodno čekao da Dragana ode sa sinom na more, te je preksinoć navodno provalio u stan, angažovao bravara da promeni bravu i potom izbacio sve njihove stvari na ulicu.

Naime, kako dobro obavešten izvor navodi, Siniša je sa bivšom suprugom načinio prevaru jer je nedavno svoj stan, koji je ustupljen Dragani i Jovanu, preveo na nju kako bi imao zakonsko pokriće za njihovo proterivanje.

"Sud je izrekao privremenu meru kojom je taj stan dodeljen na korišćenje Dragani i Jovanu zato što su već živeli u njemu do okončanja parnice za podelu bračne tekovine. Iako je taj proces i dalje u toku, Siniša je zaobišao zakon i preneo stan na bivšu suprugu Danijelu kako bi izbacio svoje dete i Draganu", otkriva izvor i objašnjava šta se dogodilo preksinoć.

Kako izvor tvrdi, Siniša je sve vreme obilazio oko zgrade u kojoj živi njegova supruga i čekao da ona ode na more, a zatim uđe u stan i uzurpira ga, što je i učinio u večernjim satima.

"Sinišu sam od dana isteka zabrane prilaska svake večeri viđao oko zgrade, jednom prilikom me je pitao da li sam video Draganu. Ja ništa nisam odgovorio jer neću da nosim na duši ni tu jadnu ženu ni dete. Nakon toga je video da je ona otišla na more jer je iznela kofer iz zgrade i onda je krenuo u akciju. Po njemu se videlo da je besan, a iskreno, nakon svega što sam tu doživeo kao stanar zgrade jako se plašim, pa nisam izlazio na hodnik. Šta se dalje dešavalo, zaista nemam pojma, a i ne zanima me jer ja imam decu, neću da se kačim sa takvim ljudima", tvrdi komšija, koji je zamolio da ostane anoniman.

Naime, sa sigurnosnih kamera u stanu jasno se čuje da Draganin suprug zove bravara da zameni bravu, kao i bivšu suprugu i prijatelje da mu pomognu da iznese stvari iz stana. U jednom trenutku navodno se čuje "Kakav sud, sve je sređeno".

Komšije su njegov upad u stan prijavile policiji jer su upoznate sa Draganinim slučajem, te je ekipa izašla odmah na teren. Međutim, Siniša je tada pokazao vlasnički list stana, koji je tog dana postao pravosnažan, te onemogućio policiji da reaguje.

Pozvali smo Draganu Mitar kako bismo saznali šta se sada dešava sa stanom i da li je uspela da se vrati u isti sa sinom.

"Sve je tačno. Tužiću ga za falsifikovanje dokumenata i uticaja na sud, jer sam stavila zabranu na otuđenje imovine stečene u braku, a on je to nekako izveo. Muka mi je više od nasilnika i svega što proživljavam. Preti meni, preti novinarima i svima koji kažu istinu. Ne znam gde ću sad sa sinom živeti, pošto mi je onemogućio da uđem u stan, a plašim se da se sukobim sa njim", rekla je zadrugarka.

