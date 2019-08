UBIĆE JE AKO MU BUDE ĆUTALA! Dragana Mitar zabrinuta za život nove devojke bivšeg MUŽA! Evo šta je na sve primorava da radi!

Dragana Mitar još prolazi kroz pakao zbog porodičnog nasilja, koje je pretrpela, ali ovaj put se više brine bezbednost devojke supruga Siniše Dragutinovića, s kojom je započeo vezu dok je ona bila u rijalitiju.

Siniša od sadašnje devojke pravi novu Draganu, počevši od istih stvari koje joj kupuje do nagovaranja na hirurške intervencije kako bi ličila na Mitrovu.

"Siniša je u toku Draganinog boravka u "Zadruzi" upoznao devojku koja je, ako sudimo po izgledu i ponašanju, Draganina kopija. Odmah mu se svidela i zato je podržavao suprugu da ostane u rijalitiju. Ta devojka veoma podseća na nju! Ako joj pogledate Instagram profil, videćete da se ona čak i slika u pozama u kojima se Dragana nekada slikala. Garderoba im je slična, a Siniša je nagovara da uradi i grudi iste kao Draganine i da operiše nos da bi što više ličila na nju", tvrdi izvor blizak ovom paru.

"Ovo nije pitanje da li je on mene varao s njom ili ne. Ovo sada su veoma bitne stvari koje mogu biti vrlo opasne. Ja sam već pričala da on ima te bolesne momente u ponašanju. Mene je tukao i pretio mi smrću i na vreme sam reagovala i spasla se daljih batina i smrti. Plašim se da će je ubiti ako mu bude ćutala i krila šta se dešava. Do mene su stigle svakakve priče - da se užasno ponaša prema njoj, da je tera da se oblači kao ja, da se operiše da bi ličila na mene... Ako mu ona to toleriše, ja ne bih znala šta da kažem", kaže zadrugarka vidno zabrinuta.

Podsetimo, Dragana je preživela fizičko i psihičko nasilje od svog uvek zakonitog supruga Siniše Dragutinović i pokrenula brakorazvodnu parnicu. On je Dragani pretio da će joj pucati u glavu pred maloletnim detetom, ali brzom reakcijom i informisanjem javnosti od Dragane i Srpskog telegrafa država je reagovala velikom brzinom i sprečila posledice većih razmera.

