ŠOK INTERVU JELENE GOLUBOVIĆ! Isprozivala Gagija Đoganija zbog Lune, potkačila Zoricu i Lepog Miću, a ono što je rekla o svojim GOLIM GRUDIMA u programu uživo je HIT!

Pozorišna rediteljka i rijaliti zvezda Jelena Golubović ponovo je na listi kandidata koji će se naći na imanju u Šimanovcima zbog velikog interesovanja publike, a neposredno pred početak šou programa, iskreno prokomentarisala ulazak Gagija Đoganija na imanje.

Naime, Jelena tvrdi da je Gagiju ćerka i pobednica druge sezone rijalitija Luna Đogani dodatno pomogla da vrati popularnosti slavu kakve je nekada imao na estradi, ali i da verovatno ulazi kako bi zaradio dodatni novac i nastavio da snima pesme.

foto: Nemanja Nikolić

"Ne sumnjam da je Gagiju Lunino učešće u Zadruzi donelo dodatnu popularnost. Ipak je ona tamo bila jedna od vodećih igrača, imala je priču i dosta se on joj pričalo i pisalo. Svakako, on je pevač. Pretpostavljam da je jedan od motiva i novac kako bi po izlasku krenuo da snima nove pesme i hitove. On se ipak bavi muzikom, a popularnost će mu pomoći da se još dodatno ispromoviše. Malo mu je popularnost pala u poslednjih nekoliko godina, pa on sad sve to želi da vrati. Nema tu ničeg lošeg. Mnogi su pre njega uradili istu stvar".

A šta je sa pevačima koji nisu u rijalitiju?

"Svako ima neke svoje ciljeve u karijeri. Ako neko ne ude zbog pevanja, ulazi zbog novca. Mnogima je to glavni motiv".

Je l' misliš na Lepog Miću i Zoricu Marković možda?

"Oni imaju veliko iskustvo i shvatili su rijaliti kao igru. Retko ko može da ih izbaci iz takta tamo, a tako je i sa mnom. Prosto, treba biti mentalno jak I onda nema zime.

foto: Printskrin/Instagram

U kakvom si sada odnosu sa Zoricom?

- Ona i ja smo u poslednje vreme izgladile odnose. Nema nikakvih svađa, ali u početku jeste bilo svega. Nemam ništa protiv nje, svakako.

foto: Printscreen/Pink TV

Kažeš da su te čelna lica vrbovala da udeš u rijaliti. Je l' sebe zbog toga smatraš antikvitetom?

"Mogu da kažem da sam antikvitet ! To nije ništa ružno. Imala sam mnogo ponuda da udem, a u jednom trenutku su me dve televizijske kuće zvale za takav projekat".

Doživela si mnogo nasilja u rijalitiju. Da li se plašiš da te opet neko ne napadne?

"Na mene su udarali mentalno slabi ljudi. Ko ne može da se nosi rečima, odnosno verbalno, sa datom situacijom, ne treba ni da bude deo rijaliti programa. Unutra sam ušla kao sposobna i jaka. Nije mi nikada bilo potrebno da se tučem sa nekim, iako samu svakom trenutku fizički spremna da se obračunam i odbranim od napada.

foto: Printscreen

Šta ti smeta trenutno kada su rijaliti programi u pitanju?

"Mnogo je psovki, vređanja porodice i golotinje. Rijaliti doživljavam kao igru i predstavu. Rediteljka sam, pa sve shvatim kao jednu predstavu u kojoj svako ima svoju ulogu. Nisam neko ko voli svađe, ali sam tamo prinuđena da u njima učestvujem".

Al i ti si psovala starije učesnike.

"Jesam, ali samo onda kada oni mene prvi potkače. Ako se sećate, a ima snimaka, ja sam starijima od sebe persirala i u svađama. To govori o mom vaspitanju".

foto: Printscreen

A šta je sa golim grudima koje si pokazivala uživo u programu?

"Taj moj postupak je imao poentu, i to vrlo važnul Htela sam mladim devojkama da pokažem da nema potrebe da stavljąju silikone u grudi čim napune 20 godina, već da su sasvim prirodne grudi lepe. Htela sam da pokažem da nije poenta u tome da se izoperišu do te mere da ih niko ne prepozna. Ne trebaju im silikoni. Jednog dana će biti majke, moraće da doje, a implantati mogu sve da im samo otežaju".

Koga ne bi volela da vidiš na imanju?

"Ne plašim se nikoga imislim da sam do danas to i pokazala. Narod me volii znam da bih sigurno došla do superfinala. Umetnica samitako se i ponašam. Uvek sam odgovarala samo na tud bezobrazluk i, ako se sećate, branila se svim mogućim silama od napada drugih.

Ima li šanse da se opet pobiješ?

"Mene i kad su napadali, ja nisam uzvraćala. To govori o meni, ne o njima. Uzvratim jedino ako O se uplašim za sopstveni život i bezbednost.

Da li je Luna Đogani zasluženo pobednica druge sezone "Zadruge"?

"Ne bih to da komentarišem jer tamo nisam bila do kraja. Izašla sam mnogo ranije napolje. Akoje narod tako odlučio, verujem da je odluka ispravna".

"Je l' te i dalje nerviraju zli komentari da ti je zanimanje rijalitiigrač, a ne rediteljka?"

Moj rad u pozorištu van rijalitija je vrlo dobro poznat, pa se ne opterećujem oko toga šta ko misli. U rijaliti sam ušla iz dobro poznatih razloga. Ušla sam da propagiram kulturu, da se angažujem na tom polju, a rijalitije dobro okruženje da se problem iznese jer dosta ljudi prati taj TV format. Privatno nisam veliki fan rijalitija. Svakako, on je obeležio jedan deo moje karijere, pa od toga svakako ne bežim.

foto: screenshot

