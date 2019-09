IMAO SAM SVE U ŽIVOTU! Sad mi je i 500 € DOVOLJNO! Gagi Đogani zgranuo priznanjem: Zbog Lune sam na TERAPIJI?!

Gagi Đogani priznao je Kuriru da se sistematskog koji se obavlja pred rijaliti nimalo ne plaši. Tom prilikom napomenuo je i da se narkotika u potpunosti otarasio, ali da je ostao na "blagim terapijama".

"Bio sam narkoman, izlečio sam se. Zadnjih... četiri godine nisam više u toj priči. Ostao sam sa blagim terapijama - na antidepresivima i tablete protiv pritiska", pričao je on.

Kasnije, otkrio je da je pod pritiskom zbog ćerke Lune, odnosno zbog njenog života u "Zadruzi" koji je pomno ispratio. Van toga, kako kaže, zdravstveno se oseća sasvim u redu.

"Pa, dobro sam. Ništa mi ne fali. Sve je u redu. Imam ja neku terapiju, to zbog Lune, zbog ove dve godine što sam bio pratio, pa... zbog tog pritiska malo imam problem. Pijem tu neke antidepresive. To je normalno u mojim godinama. S obzirom kakav je i posao, čime se ja bavim, mislim da su svi na toj terapiji", rekao je Gagi.

Što se tiče finansijske situacije, on tvrdi da mu na mesečnom novou više od 500 evra i ne treba.

"Ja imam dovoljno za osnovne stvari, a to je da jedem, da imam za gorivo, da mogu da platim komunalije... Meni ne treba ništa! Ništa me drugo ne ispunjava da ja imam mnogo para, ozbiljno. Ja sam sve imao u životu. Mesečno? 500 evra mi je sasvim dovoljno da mogu da budem zadovoljan, da iznesem tih mesec dana i to je to", tvrdi Gagi, koji zarađuje od nekolicine nastupa mesečno.

foto: Damir Dervišagić

"Zarađujem od mojih nastupa koje ja imam jednom, dva, tri puta u medec dana i to je to. Sad, hvala Bogu, kad budem ušao u 'Zadrugu' biće para. Uložiću u biznis, da se bavim muzikom, igranjem, za šta me je Bog dao", bio je iskren Đogani.

Njegova ćerka Luna nedavno je uradila grudi, a o tome je brujala cela Srbija. Što se njega tiče - nije morala, ali je i te kako podržao ćerkin potez i tu je za nju šta god da joj zatreba. Međutim, Marko Miljković i majka Anabela non-stop su joj "na raspolaganju".

"Ona je presrećna. Kući je, juče sam je posetio. Malo je fiksirana u stanu... Marko je uz nju non-stop, mama, svi. Ima nas! Ona je stavila to zbog sebe, što se tiče mene možda nije ni trebalo, a ja sve poštujem šta ona želi i što hoće", zaključio je Gagi.

foto: Printscreen Instagram

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Printscreen

