GAGIJU ĐOGANIJU U ZADRUGU 3 DOVODE NESUĐENU DRAGU? Poslednji put kad su se videli SRCE je htelo da mu ISKOČI IZ GRUDI! (FOTO)

Gagi Đogani u predstojećoj sezoni "Zadruge" biće jedini predstavnik porodice Đogani, a šuška se da mu u Beloj kući uopšte neće biti teško i dosadno jer mu dolazi nesuđena draga.

Naime, kako se navodi, produkcija odlučila dodatno da zakomplikuje stvari, te ponovo useli majku Save Perovića, Blondi, a nije tajna koliko je denser bio oduševljen ovom bivšom zadrugarkom posednji put kad su se videli u okviru ovog šoua.

"Ljubav zauvek. Deco, ovo je ljubav, gledajte. Naučite nešto od generacije", piše ispod zajedničke fotografije.

"Lunči treba 7 dana, meni treba 5 minuta", odgovara Gagi.

"Ona je veoma lepa i zgodna žena. Sve estetske korekcije koje je uradila na sebi izgledaju veoma prirodno. Ona je starija od mene tri godine ali to se ne primecuje, jer drži do sebe. Ja volim, tako te, energične žene. Još u studiju se videla ta hemija između nas dvoje. Veoma mi se dopada. Ja sam iskren i ne krijem emocije, a to je Luna povukla na mene. Prosto se desi šta se desi. Neka žena može godinu dana da se trudi, a da te emocije ne prorade, a kada mi se neka žena svidi to je to. Ja sam odlepio za njom", otkrio je Gagi svojevremeno, koji se srušio na stepenicama u studiju kada je ugledao svoju simpatiju.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Damir Dervišagić

Kurir