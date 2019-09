PSOVAO MI MRTVU MAJKU, A MAMA MI JE NA KORAK OD SMRTI?! Tara šokirala TUŽNOM istinom, cela zadruga ZANEMELA (FOTO)

Tara Simov rasplakala se i otkrila da joj je mama teško bolesna i pred smrti.

Naime, dok je objašnjavala kako je i zašto došlo do tuče između Filipa Reljića i Vladimira, otkrila je da joj je mama veoma bolesna.

"Zašto što mi je psovao mrtvu majku, a mama mi je na korak od smrti", rekla je Tara.

Naime, Reljić je napomenuo da on neće govoriti o tom raskidu sa Jelenom ni na jednom drugom mestu, već samo za stolom i kada se to od njega bude tražilo. On je raskinuo sa Jelenom, međutim kada je za stolom rekao da će da iznese pravi razlog raskida, ona je pobesnela misleći da to nije isti razlog koji je njoj naveo. Zbog toga je ona pobesnela, napravila haos, a zatim otišla u pab gde je doživela pravi nervni slom.

foto: Printscreen

Kada je ona otišla, Filip je pokušao da objasni zašto je među njima nastao ovaj nesporazum. Uključila se i Tara Simov koja je pokušala da mu pomogne. Ona je rekla da je ona bila tu za Filipa nakon ovog raskida, zagrlila je Filipa, a Jeleni je to zasmetalo.

"Rekao si da kada saznaš ko je proneo trač da hoćeš da raskineš sa Jelenom da ćeš mu se pop*šati u usta", ubacila se Dalila, a Tara je opet odbranila Filipa.

"Adžić je nasrnuo na Filipa, a ja sam se isprečila, žensko sam mogao je da me pokosi", rekla je Tara, a Dalila je dobacila da je nakon toga ona napala Adžića.



foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto Printscreen

