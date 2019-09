STANIJA ZAPRETILA ĐETIĆU! Dobrojevićeva stiže na megdan Vladi: Proslavio se zbog nas, ZGAZIĆEMO GA! SPREMA SE ŽESTOK OBRAČUN!

Superfinalistkinja druge sezone rijalitija "Zadruga" Stanija Dobrojević i njen dečko Marko Marković već nekoliko meseci održavaju vezu na daljinu, a kako Rijaliti saznaje, oni će se uskoro u Imaginarijumu obračunati sa Crnogorcem Vladimirom Tomovićem!

Naime, Dobrojevićeva je prošle nedelje sa momkom boravila uz Beogradu, te nam je tom prilikom otkrila da bi volela uskoro da ude u treću rijalitija sa dečkom, pa da zajedno obračunaju sa starletinim bivšim partnerom, koji ne prestaje da je proziva.

"Vladimir je duboko povređena osoba čim i dalje, posle toliko vremena, ne prestaje da me komentariše! Niti ga pominjem niti me zanima, a već sam svima rekla, pa i fanovima preko društvenih mreža, da se neću baviti njime i da neću komentarisati nijedan njegov postupak. Ne znam zašto me proziva, ali složiću se s onim što je rekao, a to je da sam mu ja bila karta da se opet vrati u rijaliti.

Tu je u pravu jer, koliko vidim, on se proslavio zbog mene i Marka u ovoj sezoni rijalitija! Ako uđemo u Imaginarijum, sve će biti mnogo jasnije, a mi ćemo ga zgaziti ako na nas krene đonom.

Kako komentarišeš činjenicu da te je jednom prilikom nazvao američkom Macom Diskrecijom?

- Ne zanimaju me takvi komentari. Nisam sigurno očekivala da će posle svega što se izdešavalo da me hvali.

Možda te provocira jer i dalje gaji emocije prema tebi?

- Nisam ispratila sva dešavanja jer nisam bila ovde i imala sam mnogo posla. Nemoćan je on da uradi bilo šta. Neka gleda sebe i svoju karijeru.

Znate li da Vladimir samo čeka da vas vidi na vratima Bele kuće?

- Ne sumnjam da očekuje da ćemo da uđemo zbog svega što se izdešavalo. Možda to i dočeka, ko zna!

Postoji li mogućnost da oko Nove godine Marko i ti uđete u rijaliti?

-Nije još ništa sigurno, ali hajde da se sve zavrti na tome da postoji moguđnost!

Planirate li Marko i ti da živite zajedno?

- Planiramo to odavno, ali je problem što je jako teško dobiti vizu. Tačno je, doduše, da poznate ličnosti do nje mogu mnogo lakše da dođu, ali za sada nam je u redu da povremeno putujemo jedno kod drugog. U daljoj budućnosti, svakako da bih volela da se skućimo zajedno! Amerika bi za nas svakako bila opcija.

Kod nas si napravila dobru karijeru, ali i u Americi. Gde bi pre volela da nastaviš da gradiš karijeru?

- Mislim da mi nije prioritet da u Srbiji nastavim da gradim karijeru. Ovde sam bila prva starleta, sada sam veću penziji, tako da nema potrebe! Ima ovih novih su se izrodile, pa neka rade.

Da li se Marko navikao na koje vezu na daljinu?

- Teško mu je i dalje. On nikada nije imao takve veze, pa ga sa te strane razumem. Ovo je svakako jedan veliki test za nas.

Šta je potrebno da starleta ode u penziju?

- Očigledno kad se izrode sve ove nove starlete! Neko sam ko ima veliku rijaliti karijeru, a pošto više nisam ažurna po tom pitanju, sad kad se povučem, mogu ove nove da izbiju u prvi plan. Imala sam i kratku muzičku karijeru. Nekad sam bila željna da se slikam obnažena, krasila sam naslovne strane muških magazina. Nikad se ni za šta od toga nisam pokajala.

Imaš li pravu naslednicu?

- Mislim da nemam! Možda ima lepih i zgodnih devojaka, ali treba znati da uz to moraju da budu i obrazovane, elokventne. Treba poslati u rijalitijui neku poruku, tipa kao što sam ja propagirala činjenicu da devojke treba da se osamostale, što pre i zarađuju, a ne da čekaju da im muškarac donosi novac.

