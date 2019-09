BORA GA ODAO A DA NIJE NI TREPNUO?! Niko ne zna da li će se Jera oglašavati povodom afere: Kompromitujući snimak već SVI IMAJU!

Vladimir Tomović i Janjuš nepomično su stajali od šoka kada je Bora Santana progovorio o detaljima kompromitujućeg snimka u kom je glavni akter Lazar Jeremić Jera. Naime, Jeru ne napuštaju glasine o gej aferama, ma šta on na to rekao, a kako se dalje navodi, pomenuti snimak "već svi imaju".

"Jeremić je pu*io ku*ac nekom liku. Postoji taj klip. Krenemo mi za Kragujevac i Bane ga pita za to i on kaže da nije on", pričao je Bora, a Mina Vrbaški i Marko Đedović brzo su stali uz njega.

foto: Printscreen

"Sve se vidi. Ma dobro... Svi kažu da nisu oni na klipovima. To bre imaju svi živi, meni je to Ljuba Pantović poslala", dodao je Marko.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Ana Paunković, Sonja Spasić

Kurir