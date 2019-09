PILA JE I LEKOVE ZA SMIRENJE NE ZNAJUĆI DA JE TRUDNA! Miljana navalila na Zolu s vrata, sve mu je sasula u lice: A tek da čujete njegovu REAKCIJU! (FOTO)

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola sastali su se na Rajskom ostrvu "Zadruge 3" kako bi porazgovarali o trudnoći sa kojom su neplanirano suočeni. Miljana je iz straha da će ponovo malo vremena ostati zajedno, kao što je bilo za njen rođendan, odmah krenula u napad.

Tek kasnije uspela je da spusti loptu te mu je objasnila da je nervozna zbog razgovora sa majkom, ali i zbog toga šro je vadila krv, pa čeka zvanične rezultate od lekara o njenom stanju.

Posle šake pokjubaca i zagrljaja odmah je krenula da spominje prethodnu situaciju i Ivana Marinkovića.

foto: Printscreen

Njena majka Marija sedela je sa druge strane jezera sa Mirkom Gavrićem, te s rukom preko usta čekala ćerku da razvrši razgovor sa budućim ocem svog drugog deteta.

foto: Printscreen

"Znaš šta mi se izdešavalo sa Ivanom Marinkovićem", oštra je bila Miljana.

"Nemoj da mi to spominješ", branio se Zola, ali bezuspešno.

"Moram. Ovo je drugi šok koji sam doživela u životu, sa majkom imam velikih probelam, je l gledaš ti rijaliti?" upitala ga je Miljana, i dalje prilično svađalački nastrojena.

"Ja sam u nervnom rastrojstvu. Imam ovaj problem sa želucem koji imam, to mi se dogodilo, vidiš... pogledaj na šta ličim, otečena sam, plakala sam..." nabrajala je ona, dok se Zola izgleda već fino pomirio sa novonastalom situacijom.

foto: Printscreen

"Što više vremena prolazi ja se sve lepše osećam, od sinoć, kad sam čuo, iskreno" priznao joj je on.

"Znaš kako se dogodilo da dobijem test? Meni je kasnilo, otišla sam injekciju da primim i tražila sam test. Odem u WC da ne bih ulazila u apartman, Željko je spavao... mislila sam da će test biti negativan, ali bio je pozitivan", brzo je prepričala Miljana pa napomenula da je još dva puta uradila test pre nego što je mogla i sama da shvati da je zaista u drugom stanju.

foto: Printscreen

Osim što ga je zanimalo zašto mu je spustila slušalicu kada joj je rekao da je voli najviše na svetu, Zola je pokušao da iz Miljane izvuče odgovor na pitanje - da li uopšte želi dete sa njim, te da li zapravo planira da prekine trudnoču.

"I ja sam u šoku, nismo to planirali... Iskreno te pitam, to kad kažeš da za sve postoji rešenje... ja znam da ne misliš tako. Ja želim (dete). Zato što verujem i u mene i u tebe da se možemo promeniti", rekao je on.

foto: Printscreen

"Najiskrenije, neću da se foliram, želim (i ja dete) ali nemam poverenja u tebe. Mislim da si taktičar, mislim da me ne voliš, pokazao si napolju! Pokazao si kad sam otišla, stavio si Matoru za vođu, nikad nisi bio uz mene, Lazare. Uvek si bio protiv mene. Izvukao si najgore iz mene, rekao si da si diplomata i da nećeš da te narod osuđuje. Rekao si da si me voleo na početku a onda nisi znao kako da se otkačiš", brinula je Miljana, koja mu je priznala da je osim lekova za želudac pila i lekove za smirenje dok nije saznala da je trudna.

foto: Printscreen

Par se zatim prošetao, mahnuo Mariji i Mirku pa nastavio svoju raspravu napolju. Osim brojnih situacija iz rijalitija, često su jedno drugome prebacivali zbog pojedinih postupaka. Kako je vreme odmicalo, nervoze je bilo sve manje pa su se više grlili, smejali i ljubili, a Zola je često mazio Miljanin stomak.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

