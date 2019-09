JEDVA JU JE RAZUMEO KOLIKO JE KUKALA! Svi detalji Miljaninog prvog razgovora sa Zolom otkako je saznala da nosi njegovo dete: I onaj mi je svašta pričao, a onda DETETU NI ROĐENDAN NIJE ČESTITAO! (VIDEO)

Miljana Kulić dobila je telefonski poziv od Drveta mudrosti, pa je tako i obavila prvi razgovor sa Zolom povodom trudnoće za koju je tek saznala. Ona je Drvetu priznala da je skeptična, da razmišlja da li da nastavi sa trudnoćom ili da je prekine, a onda je u razgovoru sa ocem svog deteta ponovo pala u iskušenje da promeni mišljenje o svemu. Svakako, nimalo joj nije bilo lako, a mnogi zadrugari okupili su se oko govornice da joj pruže podršku.

"Kako si, jesi li dobro? Slušaj me, nemaš potrebe da se opterećuješ oko bilo čega. Sve o čemu smo pričali, stojim iza toga. Ja sam uz tebe šta god da je!" rekao joj je odmah Zola.

"U šoku sam! I sam znaš da je dogovor bio da se držimo dogovora i da ja neke osobine treba da promenim kod sebe i da ćemo da razgovaramo o svemu. Zato si rekao da ne pričam da smo u vezi, dogodilo se to što se dogodilo... Ne mogu preko telefona da pričam sa tobom, ja hoću da se vidimo, ukoliko bi mogao večeras da dođeš. Loše mi je i teško mi je i sam znaš šta sam preživela i sa depresijom. Psihički nisam bila dobro, dobila sam strahove posle porođaja. Znaš da imam želudačnu kilu i volela bih sa tobom da se vidim". rekla mu je Miljana.

"Ja bih voleo da se vidimo, ali što se tiče dogovora, ovo nam može biti nešto što može da nam poboljša odnos. Ovo treba da bude razlog promene našeg odnosa, ja sam tu za tebe, ne treba nam niko. Ne mora niko da bude uz nas! Ko god šta priča, ja sam uz tebe sad, ne zanima me niko drugi. Rekao sam mami, rekla je da je to između nas, ako mislimo da živimo zajedno, da to uradimo. Ona nema ništa protiv. Meni je najbitnije da mi obavimo razgovor. Veruj u mene i nemoj da pitaš ljude da li ja tebe volim ili ne! Nikad te nisam slagao, srećan sam, u šoku sam!" rekao je Miljani Zola.

"Zola je već jednom preskočio ogradu, neće mu biti problem da to uradi i drugi put!" dobacio je boban, Zolin prijatelj, ali Miljana nije uspevala da sakrije svoj veliki strah povodom druge trudnoće.

"Bila sam najstrašnije osuđena zato što sam ostala trudna u rijalitiju, izgubila sam poverenje u sve posle svega što mi se izdešavalo! I on (Ivan Marinković) mi je pričao lepe stvari, pa se desilo šta se desilo. Detetu nije ni čestitao rođendan, sp*dao se sa celom situacijom!" kukala je i plakala Miljana.

