Pavao Valdilo otkrio je u okviru "Parografa" da je pre ulaska u rijaliti obavio jedan pregled, te da ima ozbiljan zdravstveni problem.

"Imam problem sa jednim bubregom. Moraću da obavim ozbiljne preglede. I to se desilo nasred ulice, kad su me šestorica napala... Kriv sam za mnogo toga, ali ne za ono što me optužuju", zaintrigirao je on.

Jelena Golubović je, sa druge strane, čitavu ovu priču posmatrala sa suzama u očima.

