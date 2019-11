NEMA NA ŠTA NIJE SPREMAN ZA PARE?! Golubovićeva ne spušta loptu: Isplivao dokaz da Pavao laže!

Jelena Golubović istakla je kako je legla u krevet sa Pavaom zato što je to bio njen zadatak - da se posvađa sa njim, pa onda da ga zavede. Međutim, pored svega, isplivala je i tvrdnja da je on za novac spreman svašta da uradi, tako da polako ali sigurno sa trona pada priča da je sve oko vrele akcije njegova osveta.

Mnogi su već sigurni da mu je samo bilo potrebno malo kadra i pažnje.

"Dobila sam zadatak da se svađam sa njim pa da ga zavedem. Mazio me je preko gaćića i onda sam ja rekla da sam svr*ila, nije bilo ništa više, ja sam imala ciklus", pravdala se Jelena, koja ne spušta loptu kada je ova tema u pitanju.

Golubovićki je, sa druge strane, krivo što ga je to veče uzbudila, a nije mogla da ga zadovolji do kraja.

Sneža Jovičić, pak, sigurna je da je Pavao tip muškarca kojeg je lako korumpirati, i da je u stanju za novac da uradi svašta.

"On je mene terao da se zakunem da to nije bila igra. Nismo imali odnose, prijalo mi je sve to, to je tačno", dodala je Jelena.

